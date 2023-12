Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ukrywali to od miesięcy. W ostatni dzień roku potwierdzili zaręczyny

Związek Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek wciąż budzi wiele emocji. Para prezenterów w październiku 2022 r. oficjalnie potwierdziła, że są razem. Choć plotki o ich relacji krążyły już w mediach, to informacja wywołała sporo kontrowersji. Atmosferę podgrzewała dodatkowo była żona prezentera, Paulina Smaszcz, której nie w smak był nowy związek ex-męża. Nawet jeśli kobieta-petarda nieco przesadzała ze swoimi reakcjami na związek gwiazd TVP, to w jednym miała rację: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się już na początku roku, podczas swojej wyprawy do Jordanii.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się już w styczniu

Dotychczas na potwierdzenie jej słów nie było dowodów, teraz sama Katarzyna Cichopek opublikowała dowód. Wśród fotografii, które zamieściła w podsumowaniu roku na Instagramie jest fotka z rzeczonej wyprawy, na której zakochani pozują na tle wykutego w skale miasta Petra. W oczy rzuca się wyeksponowana dłoń aktorki z pięknym pierścionkiem na serdecznym palcu. Wychodzi na to, że była to wyjątkowa pod wieloma względami wyprawa - spełnione marzenie o podroży do Jordanii, świętowanie 50. urodzin Macieja Kurzajewskiego i zaręczyny. Jest co wspominać. W galerii obejrzycie zdjęcia z tej wyprawy. Ciekawe, czy ślub też będą tak długo utrzymywać w tajemnicy.

Galeria: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wreszcie potwierdzili zaręczyny