Gorące wideo Cichopek i Kurzajewskiego z wakacji! Jak oni się kochają

Na początku października Kasia i Maciej ogłosili, że są parą. Wszystko działo się podczas urodzin aktorki w Izraelu. Bliski Wschód na zawsze będzie więc bliski ich sercu... Nic dziwnego, że to właśnie tam postanowili spędzić urodziny dziennikarza. Pierwsze zdjęcie zamieścili we wtorek. Nie napisali, gdzie dokładnie są. "Welcome to the Middle East" - brzmiał podpis przy fotografii. Kilka godzin później wrzucili do sieci wideo na którym możemy zobaczyć relację z przygotowań i z samej wycieczki.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w Jordanii

Na kolejny cel swojej wyprawy obrali Jordanię. "Jordania to kolejne spełnione marzenie na naszej podróżniczej liście. W ciągu kilku godzin zachwyciła nas różnorodnością , od plaż nad Morzem Czerwonym, po pustynię Wadi Rum, a to dopiero początek naszej jordańskiej przygody. Przed nami kolejne dni w tej magicznej krainie. I jeszcze jedno, glamping na pustyni jest obłędny. W dzień cudowny krajobraz, a nocą gwiazdy na wyciągnięcie ręki. YES, IT’S JORDAN, a nawet MAGIC JORDAN!" - napisała zachwycona Cichopek.

W krótkim wideo zamieszczonym na jej profilu nie zabrakło romantycznych scen i czułości. Jak oni się kochają, aż miło popatrzeć!

Fani także nie kryją zachwytu prezentowanymi przez nich widokami.

Marcin Hakiel został z dziećmi

Według medialnych doniesień, Marcin Hakiel nie robił problemów swojej żonie i z przyjemnością zajął się ich dziećmi. Pomagać ma mu jego nowa partnerka, piękna blondynka o imieniu Dominika. Media podają, że Kasia zdążyła ją poznać, a nawet... polubić.

