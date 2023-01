Cichopek wskoczyła na Kurzajewskiego od tyłu i trzymała nogi do góry! Intymne zdjęcie pary trafiło do sieci

Przy pytaniu za milion poprosił o telefon do przyjaciela i... zaprosił go na imprezę! Powalające sceny w "Milionerach"

Pod koniec ubiegłego roku Maciej Kurzajewski zabrał Kasię Cichopek do Jerozolimy, gdzie wspólnie świętowali 40-ste urodziny aktorki. Wyjazd nieco popsuła im była żona prezentera, która zmusiła ich do ujawnienia, że są parą. Postawieni pod ścianą pod wieczór w końcu postanowili przyznać się do związku, a już następnego dnia rano połączyli się ze studio "Pytania na śniadanie". To właśnie wtedy po raz pierwszy opowiedzieli na wizji o swoim uczuciu i raczyli się pocałunkami na oczach widzów.

O wiele bardziej udał im się wypoczynek w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd do Nowego Jorku okazał się magiczny, bo to właśnie podczas niego Maciej postanowił oświadczyć się ukochanej. Wygląda na to, że zakochana para nie przestaje podróżować wspólnie po świecie, bo we wtorek - 24 stycznia - na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie z kolejnych, wspólnych wakacji. Szczęśliwa Kasia wisiała na plecach Maćka Kurzajewskiego opierając się na nich swoją klatką piersiową. Najwidoczniej wciąż jest bardzo wygimnastykowana po doświadczeniach z tańcem, bo zastygła w takiej pozie trzymając ręce i nogi uniesione do góry.

Para sfotografowała się na pustyni i poinformowała, że przebywa aktualnie na Bliskim Wschodzie. Sądząc po krótkich spodenkach Maćka nie mogą raczej narzekać na pogodę. Zakochani przekazali też, że świetnie się razem bawią. Zobaczcie tę fotkę niżej. Powiało romantyzmem?

