Dominika Gwit ujawniła prawdę o swoim 15-miesięcznym dziecku! "To już trzeci dzień"

Dominika Gwit ze swoim mężem Wojciechem Dunaszewskim długo starali się o dziecko. Gwiazda cztery lata próbowała zajść w ciąże. Nic dziwnego zatem, że teraz słodki maluch jest najważniejszy zarówno dla Dominiki, jak i jej męża. Chłopczyk urodził się 19 stycznia 2023 roku. W lutym tego samego roku spotkaliśmy całą trójkę na rodzinnym spacerze. Z twarzy młodych rodziców nie schodziła radość. Pół roku po urodzeniu syna Dominika Gwit zamieściła jego zdjęcie w sieci. Na widok malucha, fani po prostu oszaleli. Szczęśliwa matka dba o swoje dziecko na każdym kroku. Chłopczyk w domu ma istny raj na ziemi. Teraz celebrytka przekazała nowe informacje o swoim już 15-letnim synku.

Dominika Gwit ujawniła, jak wygląda sytuacja ze spaniem jej dziecka w ciągu dnia. - Dziś trzeci dzień z tylko jedną drzemką w ciągu dnia! Mój Synek sam się przestawił. Ma 15 miesięcy i już sam decyduje. Trochę mi dziwnie, ale wiem, że to dobrze! Poranna drzemka powoli odchodzi w zapomnienie... - poinformowała internautów aktorka. Jak to u młodych rodziców bywa, czas spania dziecka to dla rodzica niekoniecznie czas na leniuchowanie. - Mały właśnie zasnął, idę ogarnąć chatę - zdradziła Dominika Gwit. Takie życie... Jak to się mówi: "Odpoczywać będziemy na emeryturze".

