Tak mieszka Dominika Gwit z dzieckiem. Słodki maluch ma istny raj na ziemi!

Dominika Gwit schudła 50 kg, potem znów przytyła

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski wzięli ślub w 2018 roku. Aktorka i dziennikarka od lat zmagała się z problemami zdrowotnymi, które odbijają się na jej wadze. Celebrytka cierpi na otyłość i zespół metaboliczny. 10 lat temu Dominika Gwit schudła aż 50 kilogramów i przeszła wielką metamorfozę. Po jakimś czasie jednak znów przybyło jej kilogramów. Po latach aktorka wyznała, że nie czuła się dobrze w szczupłej wersji. - Wiesz, ja wyglądałam strasznie. Mi przez rok włosy nie rosły, wypadły mi wszystkie włosy, ja byłam prawie łysa, coś strasznego. Ja w ogóle nie byłam atrakcyjna w żaden sposób. Zero piersi, zero tyłka, zero czegokolwiek - wyznała w rozmowie z Małgorzatą Ohme. Prawdziwe szczęście dało za to Dominice Gwit długo wyczekiwane dziecko.

Tak mieszka Dominika Gwit z synkiem i mężem

Na początku 2023 roku aktorka urodziła synka. - Jesteś i czynisz nas najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Niech Cię Bóg błogosławi Synku. Kochamy Cię i zawsze przy Tobie będziemy. Mama i Tata - pisała na Instagramie wzruszona Dominika Gwit. Od porodu minął już zatem ponad rok, a gwiazda znakomicie sprawdza się w roli matki. Zarówno ona, jak i jej mąż Wojciech Dunaszewski dbają o to, żeby synkowi nic nie zabrakło. Patrząc na to, jak Dominika Gwit mieszka z synkiem i małżonkiem, nie mam wątpliwości, że słodki maluch ma w domu istny raj na ziemi. Zdjęcia mówią wszystko. Ale wypas!

