Nie mieści się w głowie, ile ważyła Dominika Gwit! Podała konkretną wartość. "Wyglądałam strasznie"

Dominika Gwit odchudzała się wiele razy. "Poznałam drugą skrajność"

Dominika Gwit po latach starań pół roku temu urodziła swoje pierwsze dziecko. 35-letnia aktorka przez lata próbowała zajść w ciążę i gdy w końcu się udało, była w siódmym niebie. Niedawno celebrytka pokazała swojego synka są Instagramie, a fani oszaleli na widok małego słodziaka. Dominika Gwit od dziecka zmaga się z otyłością, o czym mówi otwarcie. - Jestem osobą otyłą. Całe życie staram się walczyć z wagą. Bywa różnie. Chudnę, tyję. Zawsze miałam do siebie dystans, jednak pewnego dnia otyłość okazała się już zbyt duża. Odchudzałam się wiele razy. Ostatni raz był najbardziej spektakularny. Schudłam kilkadziesiąt kilogramów i poznałam drugą skrajność… Cieszyłam się z tego sukcesu, lecz niestety tylko z niego. Nic innego nie sprawiało mi radości. Wpadłam w obsesję - pisała w zapowiedzi do swojej książki "Moja droga do nowego życia".

Dominika Gwit ważyła 51 kilogramów! "Zero piersi, zero tyłka, zero czegokolwiek"

Teraz w rozmowie z Małgorzatą Ohme Dominika Gwit opowiedziała o okresie, gdy zrzuciła około 50 kilogramów i ujawniła, ile wtedy ważyła. Co ciekawe, aktorka krytycznie patrzy na siebie w odchudzonym wydaniu. - Jak jak dzisiaj patrzę na te zdjęcia, to w ogóle nie byłam atrakcyjna. Wiesz, ja byłam, ważąc te 51 chyba kilogramów, 11 procent tkanki tłuszczowej, same mięśnie... Wiesz, ja wyglądałam strasznie. Mi przez rok włosy nie rosły, wypadły mi wszystkie włosy, ja byłam prawie łysa, coś strasznego. Ja w ogóle nie byłam atrakcyjna w żaden sposób. Zero piersi, zero tyłka, zero czegokolwiek - wspominała aktorka i dodała, że nikt nie jej wtedy nie mówił, że jest piękna. - Wszyscy mi gratulowali, że schudłam (...) a po cichu mówili: "ale ona wygląda, jakby była chora" - wyznała Dominika Gwit.

