Maciej Musiał w programie "Taniec z gwiazdami". Prezentował się wybornie

Maciej Musiał jak burza szedł przez pierwsze osiem odcinków programu "Taniec z gwiazdami". Zatrzymał się dopiero na półfinale. Aktor dostał lanie od koleżanek, ale uczciwie trzeba przyznać, że na parkiecie prezentował się wybornie. Tuż przed tym, gdy Maciej Musiał został wywalony z "Tańca z gwiazdami", ujawnił, co dzieje się za kulisami show. Widzowie zwrócili uwagę na to, że aktor często występuje w czarnych strojach. Portal Plejada.pl spytał go nawet o to, czy warunkiem jego występów w show było to, że nie będzie musiał pląsać w pstrokatych kreacjach? - Nie, to nie był warunek. Po prostu tutaj produkcja słucha i rozmawiamy i to jest proces kreatywny. No nie wiem, to tak, jakbyś ty występowała u nas w programie i powiedziała, że z czymś się źle czujesz, no to po prostu musimy zapewnić ci komfort - tłumaczył Maciej Musiał. Już po opadnięciu z "Tańca z gwiazdami" gwiazdor "Rodzinki.pl" postanowił... wprosić się ma wesela i studniówki.

Maciej Musiał czeka na zaproszenia na wesela i studniówki

Najpierw - jak przystało na kulturalnego człowieka - w specjalnym wpisie na Instagramie Maciej Musiał podziękował za udział w show Polsatu. - Dzięki że mogłem dla Was robić cza cza cza - napisał aktor. Ciekawsze jednak było to, co opublikował nieco później. - Czekam na zaproszenia na wesela - oznajmił, a w kolejnym wpisie dodał: "ewentualnie studniówki". Właściwie to dobry patent - na takich imprezach można za darmo najeść się i napić. Z drugiej strony wypada przyjść z kopertą. Choć akurat w tym wypadku to koperta byłaby raczej dla Macieja Musiała, a nie dla państwa młodych. W końcu gwiazdor za darmo raczej nie zatańczy. A patrząc na ilość wpisów na Instagramie, widac, że chętnych na zaproszenie aktora nie brakuje. A Wy byście chcieli, że Maciej Musiał przyszedł na Wasze wesele? Ile byście mogli za to zapłacić? Dajcie znać w naszej sondzie.

Sonda Ile byście zapłacili za to, żeby Maciej Musiał zatańczył na Waszym weselu? Nic Maksymalnie 200 zł Maksymalnie 500 zł Maksymalnie 1000 zł Ponad 1000 zł