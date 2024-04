Maciej Musiał przed wywaleniem z programu "Taniec z gwiazdami" ujawnił kulisy

Maciej Musiał był jednym z najlepiej tańczących uczestników najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Występy aktora gwarantowały i wysoki poziom taneczny, i konkretny show. Raz nawet doszło do pewnej wpadki, która dodatkowo zwiększyła zainteresowanie gwiazdorem "Rodzinki.pl" i "Ojca Mateusza". Otóż Maciej Musiał podczas występu nie zapiął rozporka w "Tańcu z gwiazdami", a wszyscy patrzyli, co się z niego wysunęło. W pamięci widzów zapadł też kapitalny taniec aktora w parze ze swoją mamą Anną Markiewicz-Musiał, która na parkiecie wyglądała, jakby była siostrą Macieja, a nie jego matką. Niestety, gwiazdor nie załapał się do finału. W półfinale - po zażartym boju - Maciej Musiał pokonany został przez Anitę Sokołowską, Roksanę Węgiel i Maffashion. Tuż przed wywaleniem z show aktor udzielił wywiadu portalowi Plejada.pl, gdzie opowiedział o kulisach dotyczących jego udziału w programie.

Maciej Musiał o kulisach przygotowań do występów w "Tańcu z gwiazdami": Po prostu tutaj produkcja słucha i rozmawiamy i to jest proces kreatywny

Ludzie zwrócili uwagę na to, że Maciej Musiał na parkiecie pojawiał się w smutnych, ciemnych kolorach, czym wyróżniał się na tle innych uczestników "Tańca z gwiazdami". Niektórzy podejrzewali nawet, że aktor miał specjalny zapis w kontrakcie, który gwarantował mu swobodny dobór strojów. - W tym programie jestem sobą i takie było moje założenie. I jeżeli coś nie jest mi bliskie, to staram się to raczej omijać i takie bardzo mocno krzykliwe stroje, frędzle czy cekiny, które czasami występują gdzieś tam w tańcach turniejowych, to nie jest coś, w czym czuję się dobrze, po prostu. Ale otwieram się na kolory. Dzisiaj byłem w srebrnej koszuli - zaznaczył gwiazdor seriali "Rodzinka.pl" i "Ojciec Mateusz". Czy warunkiem występów Macieja Musiała w programie "Taniec z gwiazdami" było to, że nie będzie musiał w pstrokatych kreacjach? Aktor uciął tego typu spekulacje i wspomniał o procesie zachodzącym podczas przygotowań do odcinków show. - Nie, to nie był warunek. Po prostu tutaj produkcja słucha i rozmawiamy i to jest proces kreatywny. No nie wiem, to tak, jakbyś ty występowała u nas w programie i powiedziała, że z czymś się źle czujesz, no to po prostu musimy zapewnić ci komfort - tłumaczył Maciej Musiał.

