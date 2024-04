To na pewno Dubaj?

Maciej Musiał jest jednym z faworytów tegorocznej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Każdy jego występ jest fenomenalny, a w ostatnim odcinku zdobył nawet maksymalną liczbę punktów od jurorów. Zadedykował taniec zmarłemu dziadkowi i zachwycił nie tylko umiejętnościami, lecz również grą aktorską, emocjami, jakie przekazał. To wzruszyło widzów oraz tych, którzy oceniali jego występ. Początkowo wydawało się, że niewiele osób zauważyło niewielką wpadkę, jaką Maciej Musiał zaliczył podczas tańca. Ale teraz wszyscy o tym piszą! Okazało się bowiem, że w "Tańcu z gwiazdami" młody aktor nie zapiął rozporka przed wyjściem na scenę. Nagle każdy mógł zobaczyć to, co wysunęło się z niego podczas występu. W mediach społecznościowych ruszyła fala komentarzy, a przeważa przede wszystkim jedna opinia. Cóż, trudno się z nią nie zgodzić. Zresztą zobaczcie zdjęcia, które zebraliśmy, i poznajcie szczegóły - wszystko znajdziecie poniżej.

Maciej Musiał nie zapiął rozporka w "Tańcu z gwiazdami". Wszyscy patrzyli, co się z niego wysunęło

Maciej Musiał pięknie zatańczył w "Tańcu z gwiazdami", a show nie skradło mu nawet to, co wyskoczyło z jego rozporka podczas występu. Aktor zaprezentował widzom swoją czerwoną bieliznę. Najwyraźniej założył ją na szczęście. Portale plotkarskie ruszyły na podbój internetu, pisząc o wpadce Musiała. A internauci chętnie zamieszczają komentarze.

- Bez przesady. (...) Ale mi afera. (...) Zatańczył pięknie, dajcie spokój. (...) Kobiety-tancerki bardzo często świecą bielizną i wtedy skandalu nie ma - czytamy we wpisach w mediach społecznościowych na temat Macieja Musiała.

Podzielacie te opinie? Zobaczcie zdjęcia i dajcie znać.

