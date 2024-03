Ale wpadka. Maciej Musiał jak pirat drogowy. Złamał przepisy i zniknął na kilka godzin

Oj Maciek, Maciek… Na co dzień to istny wzór do naśladowania – ułożony, grzeczny, pracowity i religijny. Ale z parkowaniem auta jest na bakier. Gdyby zauważyła to policja, gwiazdor "Rodzinki.pl" od razu dostałby mandacik. Zobaczcie w naszej galerii, jak parkuje Maciej Musiał.