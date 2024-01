Maciej Musiał odnosi sukcesy zarówno w polskich, jak i zagranicznych produkcjach. Gra w filmach i serialach, pojawił się nawet parę razy w produkcjach Netflixa. Swoje pierwsze kroki w karierze stawiał między innymi w serialu "Rodzinka.pl", gdzie wcielał się w rolę Tomka Boskiego, najstarszego spośród trzech braci w rodzinie. U jego boku grały takie gwiazdy jak Tomasz Karolak czy Małgorzata Kożuchowska. Prawie nikt nie wiedział jednak o tym, że do serialu zatrudniono również kogoś, kogo Maciej Musiał nie znosił! Aktor wystąpił w programie internetowej celebrytki Wersow - "Czy to prawda, że...", gdzie wyjawił całą prawdę. - Pracowałem z kimś, kogo nie lubię - wyznał, ku zaskoczeniu Weroniki Sowy. Prowadząca od razu zaczęła drążyć temat, chcąc wyciągnąć od Musiała, o kogo mu konkretnie chodzi. Aktor postanowił wyjawić całą prawdę. Próbował nawet zablokować zatrudnienie tej osoby u reżysera, ale mu się to nie udało.

Maciej Musiał grał z nią w serialu Rodzinka.pl, a prywatnie jej nie znosił! Próbował zablokować jej zatrudnienie

Okazało się, że osobą, której Maciej Musiał nie lubił, była Olga Kalicka, jego dziewczyna w Rodzince.pl. Aktor wyjawił w rozmowie z Wersow, że para chodziła razem do podstawówki, a ona "dręczyła go w szkole".

- Miała grupę swoich dziewczyn w szkole, ja do nich podbijałem czasami i miałem wrażenie, że ona mnie trochę pod włos bierze i trochę mnie dręczy. Później był casting na moją dziewczynę w Rodzince, powiedziałem Patrykowi, naszemu reżyserowi: słuchaj, wybierz kogo chcesz, tylko proszę nie wybieraj Olgi. A on oczywiście wybrał Olgę. (...) Wydaje mi się, że w ogóle jak między ludźmi jest jakaś energia, to się przenosi do kamery. To na plus. Oczywiście później się polubiliśmy i teraz się bardzo lubimy z Olgą. Nasza niechęć początkowa służyła tej miłości, którą mieliśmy zagrać - wyznał Maciej Musiał.

Fani Rodzinki.pl są w szoku, bo sądzili, że aktorzy od początku nadawali na tych samych falach. Cóż, okazuje się, że świetnie odgrywali swoje role. Szczęśliwie dziś Maciej Musiał i Olga Kalicka darzą się sympatią. Fani trzymają kciuki, by tak pozostało.

