Uczestnicy "Rolnika" zostali rodzicami! Posypały się gratulacje!

Sablewska tłumaczy się po wpadce. Niewiarygodne, co mówi

Marmury i złoto to dopiero początek!

"Rolnik szuka żony": Ich miłość rodziła się na oczach widzów

"Rolnik szuka żony" od dziesięciu edycji przyciąga przed ekrany grono wiernych fanów, którzy kibicują uczestnikom w znalezieniu miłości. W minionym sezonie uczucie rozkwitło m.in. między Anną a Jakubem. Choć wiele osób wątpiło w ich uczucia i we wszystkim doszukiwało się spisku i drugiego dna, to zakochani pokazali, że miłość pokona wszelkie trudności.

Para ogłosiła swoje zaręczyny w świątecznym odcinku hitu TVP, wcześniej jednak obwieścili radosną nowinę o dziecku. W walentynki zdradzili, że oczekują synka. W ubiegłym miesiącu pokazali na Instagramie efekty sesji ciążowej, które zachwyciły wielu obserwatorów. Kilka dni temu Anna obchodziła swoje urodziny. Teraz ma kolejny powód do świętowania.

"Rolnik szuka żony": Produkcja programu zdradziła imię syna Ani i Jakuba

Okazuje się, że na świecie jest już jej syn. Zdjęcie maluszka trafiło na oficjalny instagramowy profil programu "Rolnik szuka żony". "Przedstawiamy Wam Dariusza. Synka Anny Derbiszewskiej i Jakuba Manikowskiego z 10. edycji! Gratulujemy z całego serca i życzymy duuuużo zdrówka!" - można przeczytać w opisie.

W komentarzach od razu zaroiło się od gratulacji. "Gratuluję dużo zdrówka dla Darusia i Mamy", "Cześć Dariusz, rośnij zdrowy i szczęśliwy. Gratulacje dla Rodziców" "Podobny do tatusia", "Aniołek, gratulacje zdrówka dla was", "Gratulacje zdrówka dla was. I miłości dla całej rodzinki i z pociechy" - piszą internauci.

Część z nich zwróciła jednak uwagę na fakt, że informacja o narodzinach dziecka nie pojawiła się jeszcze na profilach social media samych zainteresowanych: "Spoko, że oni tego jeszcze nie ogłosili, a Wy już tak", "Dlaczego Wy to ogłosiliście pierwsi, a nie rodzice?", "Na profilach rodziców nie ma nic i uważam, że nie powinniście tego publikować przed nimi". Jesteśmy jednak pewni, że wszystko nastąpiło za zgodą Ani i Kuby.

Młodym rodzicom gratulujemy i również życzymy zdrowia oraz szczęścia maluszkowi.

Tak mieszkają rolnicy i rolniczki 11 edycji programu Rolnik szuka żony vox eska2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.