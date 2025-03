Zbigniew Zamachowski nagle wypalił do studentów o Macieju Stuhrze. Coś niesamowitego!

Doda (41 l.) od ponad dwudziestu lat wzbudza zainteresowanie mediów, a jej życie prywatne śledzą nie tylko jej fani. Piosenkarka doskonale wie, co robić, żeby było o niej głośno. Nigdy nie wstydziła się też pokazywać swojego ciała. Na początku kariery kilka razy zrzucała ubrania na okładkach magazynów dla panów. Teraz robi to na Instagramie, gdzie zgromadziła ponad dwa miliony obserwujących.

Profil Dody aż pęka w szwach of fotek, na których prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę. Piosenkarka ciężko pracuje na to, by zachować młody wygląd. Wielu rzeczy sobie odmawia, aby wyglądać tak, jak wygląda. Nie je słodyczy, fast foodów, strączków, nie pije alkoholu ani gazowanych napojów.

Nie odmawia sobie za to wakacji w egzotycznych miejscach. Pod koniec ubiegłego roku wybrała się na zwiedzanie Kolumbii, a przełom lutego i marca spędziła w Wietnamie. Na urodzinowy wyjazd wybrała się razem z przyjacielem, który służył jej pomocną ręką podczas robienia zdjęć.

Doda zapewnia: "Nie ma tam żadnego Photoshopa"

Doda na Instagramie z chęcią pokazywała nie tylko uroki Wietnamu, ale również swoje własne. Piosenkarka zamieściła wiele zdjęć, na których chwali się wyćwiczoną figurą, a szczególnie pośladkami i biustem. Chociaż wróciła już do Polski, to nadal wspomina niedawny wypad. Kilka dni temu jej towarzysz podróży zamieścił serię czarno-białych zdjęć, na których można z bliska podziwiać krągłości gwiazdy. Teraz Doda dorzuciła do tego kilka filmików dla niedowiarków.

Kochani, widziałam, że czarno-biała sesja na plaży dzieli się na dwie grupy wśród komentujących: "Coś niesamowitego" oraz "Coś tak niesamowitego, że wręcz nierealnego, że to niemożliwe". Dlatego wrzucam też filmiki, żebyście zobaczyli, że nie ma tam żadnego Photoshopa - powiedziała w relacji.

Zamieszczone przez nią filmiki zdecydowanie nie pozostawiają za wiele dla wyobraźni. Ubrana w różowe mikrobikini Doda z dumą prezentuje jędrne pośladki. Kto jak kto, ale ona doskonale wie, jak rozgrzać fanów.

