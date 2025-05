Doda, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Chociaż jej kariera artystyczna pełna jest sukcesów, to w mediach nie brakowało informacji i plotek o rzekomo trudnym charakterze piosenkarki. Czy faktycznie tak trudno z nią współpracować? Niedawno jeden z reporterów show-biznesowych postanowił wypowiedzieć się na ten temat. Plotki okazały się prawdą?

Zobacz też: Doda w skąpym kostiumie prezentuje swoje wdzięki. Co za figura!

W jednym z najnowszych odcinków podcastu w RMF FM Damian Glinka zaskoczył słuchaczy szczerym wyznaniem na temat Dody. Jego zdaniem Doda, mimo kontrowersyjnego wizerunku, ma w sobie dużo życiowej mądrości, którą przekazuje z dużą autentycznością.

Moim zdaniem Doda jest fajnym człowiekiem z dużą mądrością życiową. Ja się bardzo cieszę z tego, że takie osoby w naszym kraju mają głos, bo ludzie, którzy jej słuchają moim zdaniem daleko zajdą. Ona ma coś takiego, że opowiada swoją historię nie po to, żebyśmy jej współczuli, tylko po to, żebyśmy my się na jej historii nauczyli i to mi się bardzo podoba - przyznał mężczyzna.

Zobacz też: Gwiazdy wspominają matury! Doda jak zwykle zwróciła na siebie uwagę

Później rozmowa zeszła na temat współpracy z artystką. Jak zaznaczył dziennikarz, Doda bywa wymagająca, ale tylko w stosunku do osób, które nie wywiązują się ze swoich zadań. Według niego gwiazda wyznacza trendy nie tylko muzycznie, ale i w podejściu do pracy.

Czasem mówi się o tym, że Doda jest ciężka we współpracy i to akurat jest prawda, że ona jest ciężka we współpracy z ludźmi, którzy są niekompetentni i nie wykonują swoich obowiązków, którzy lekceważąco podchodzą do swoich obowiązków. Nie jestem tym zdziwiony, takie osoby poznają jej złą twarz, taką krzykliwą, bo ona naprawdę potrafi postawić szybciej do pionu, ale ludzie, którzy są rzetelni, wykonują dobrze swoje obowiązki i przykładają się do pracy nigdy nie poznają złej twarzy Dody (...) Ona jest profesjonalistką, jest też trochę trendsetterką (...). Do wykonywania takich rzeczy potrzebne są osoby profesjonalne - powiedział w podcaście.