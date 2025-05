Matura to symboliczny moment przejścia z młodości w dorosłość. Dla jednych to tylko formalność, dla innych prawdziwa "walka o życie". Egzamin z języka polskiego, matematyki czy języka obcego spędza sen z powiek maturzystom każdego roku. Wiele gwiazd i celebrytów wraca myślami do swoich matur, dzieląc się zabawnymi anegdotami, nieoczekiwanymi wpadkami, a czasem i porządną dawką stresu. Koniecznie sprawdźcie, jak swoje matury wspomina np. Maciej Dowbor, Julia Wieniawa czy Doda.

Tak gwiazdy wspominają swoje matury

Egzamin dojrzałości to moment, który niektórym na długo zapada w pamięć. Niektórzy stresują się do granic możliwości, inni wspominają zabawne sytuacje, które miały miejsce podczas egzaminu. Większość jednak przyznaje, że było to istotne doświadczenie.

Matury niedawno w wywiadzie wspominał Maciej Dowbor. W rozmowie z dziennikarzami portalu shownews.pl wyjawił, że egzaminy poszły mu bardzo dobrze. Zabawne jest to, że do egzaminów przygotowywał się na ostatnią chwilę. Może to jest właśnie pomysł na sukces?

To było 28 lat temu. (...) Ja ją zdałem nieźle, to nie był jakiś problem. Niemniej jednak było to swego rodzaju stres. Cały ten okres wiosny-lata 1997 roku był to okres ciężki, bo gdzieś tam w lutym okazało się, że nic nie potrafię, że próbna matura poszła tragicznie, że przebimbałem poprzednie 3,5 roku. Potem intensywne nadrabianie zaległości, ale potem jakoś to wyszło. Potem był już egzamin na studia - wyjawił Maciej w rozmowie.

Z kolei popularna aktorka i wokalistka Julia Wieniawa wyznała, że to egzamin z matematyki okazał się dla niej najtrudniejszy. Gwiazda przyznała, że ten ścisły przedmiot ledwo zdała i bardzo cieszy ją to, że ma już to za sobą.

Matematyka to trauma mojego życia (...) Ja maturę zdałam świetnie, ale z matematyki ledwo. To była największa trauma w moim życiu. Przygotowania do podstawowej matury z matematyki była dla mnie mordęgą. Jak dobrze, że już skończyłam szkołę - mówiła w wywiadzie dla portalu pomponik.pl.

Doda znana ze swojej inteligencji wyznała, że zupełnie nie miała problemu z maturami. Gwiazda uczyła się do wybranych przez siebie przedmiotów tylko cztery dni. Wokalistka podczas egzaminu oczywiście zwróciła na siebie uwagę całej sali. Nie mogło być inaczej!

Zdawałam maturę z polskiego, angielskiego i z biologii, którą kochałam! Nie sprawiła mi więc żadnego problemu. Matura w ogóle mnie nie stresowała. Uczyłam się do niej cztery dni, a w jej trakcie przez pierwszą godzinę jako jedyna konsumowałam na luzie pączka, popijając sok z kartonika. Przy końcówce napoju tak niechcący zasiorbałam, że wszystkie głowy naraz zwróciły się w moją stronę - wspominała w wywiadzie dla plotek.pl Doda.

