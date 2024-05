Gwiazda „Na Wspólnej” mogła nie zdać matury do dziś. Anna Jarosik zdradza, co było jej achillesową piętą!

"The Voice Senior". Kto zastąpi Marylę Rodowicz? Wielkie gwiazdy na giełdzie nazwisk. Ewa Bem komentuje

Jedni czekają na egzamin dojrzałości z utęsknieniem, inni cieszą się, że mają go już za sobą. Reguły matur zmieniały się jednak na przestrzeni lat wraz ze zmianą programów nauczania. Niektórzy, tak jak Ania Jarosik cieszą się, że wstrzelili się w taki program nauczania, gdzie nie trzeba było zdawać matematyki. Inaczej mogłaby zapomnieć o studiach!

Wspomnienia maturalne gwiazd

Zdania na temat matur są podzielone. Według Agnieszki Wagner dawniejsza matura miała bardziej ogólnokształcący charakter, podczas gdy dzisiaj jest bardziej specjalistyczna i skoncentrowana na przyszłych studiach. Aktorka jest doskonale zorientowana w aktualnych wymaganiach, ponieważ w tym roku do egzaminu dojrzałości podchodzi jej córka. - U nas luz. Córka nerwy ze stali, ma to po mnie pewnie – cieszyła się Agnieszka Wagner w „Dzień Dobry TVN”. - Do matury jeszcze masa czasu, dwa dni - zażartowała. - Współcześni maturzyści są świetnie przygotowani pod względem opanowania stresu egzaminacyjnego. Mają klasówki, testy kompetencyjne, testy kalibracyjne - dodała. A jak wspomina swoją maturę? - Mam bardzo dobre wspomnienia. Nie śni mi się po nocach, jako koszmar – stwierdziła pewnie.

Gwiazda "Na Wspólnej" była kiepska z matmy

Anna Jarosik także nie ma traumy z czasów matury i liceum, choć przyznaje, że gdyby wbiła się w inne wymagania programowe, mogłaby mieć spory problem. - Było fajnie, ale to tylko, dlatego że nie musiałam pisać matury z matematyki – zauważyła artystka. - Dziękuję Bogu za to, ponieważ ja bym tego prawdopodobnie nie zdała i do dziś bym była w klasie maturalnej - śmiała się aktorka.

Z kolei Dariusz Kordek, w przeciwieństwie do młodszej koleżanki, doskonale wspomina swoje czasy maturalne z liceum matematyczno-fizycznego, gdzie matematyka była nie tylko jego mocną stroną, ale przedmiotem wręcz przewodnim. - Udało mi się nie zdawać matematyki ustnej – wyznał zaskakująco. - Pamiętam maturę, jako duże wydarzenie, zielone drzewa, biała koszula. Pamiętam, jak to dla nas było ważne wtedy - opowiadał aktor siedząc na słynnej kanapie śniadaniówki.

Wszystkie zgromadzone w programie gwiazdy, zgodnie podkreślają, że mimo zmieniających się czasów matura zawsze była i jest wydarzeniem, które każdy powinien przeżyć. To czas, który zdecydowanie wpływa na dalsze życie edukacyjne i zawodowe. Artyści twierdzą, że kluczem do sukcesu na egzaminach jest dobre przygotowanie i wiara w swoje umiejętności.

Trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów, oby nikt nie musiał zaśpiewać "Hej, za rok matura" na melodie słynnego hitu Czerwonych Gitar.

