Aktorka "Na Wspólnej" rozwiodła się w zeszłym roku. Już ma nowego narzeczonego, pokazała pierścionek zaręczynowy!

Michał Tomala na początku lata pochwalił się zdjęciem z nową wybranką o imieniu Maja. - Zdecydowanie tak powinno zaczynać się każde lato!!! Idealnie! - napisał wówczas aktor "Na Wspólnej". Niedługo później nowego ukochanego pokazała także Anna Jarosik. Aktorka, która znana jest także z "M jak miłość" związała się z przystojnym trenerem personalnym, Arkadiuszem Dwornikiem, który w internecie chwali się swoją muskulaturą i treningami fitness.

Piękna aktorka, która pozowała nago do zdjęć pokazywanych na wernisażu Przedwieczne właśnie przyjęła oświadczyny się podczas wyjazdu do Paryża. Anna Jarosik pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. - We said Yes ❤️in Paris - napisała krótko córka aktorki Elżbiety Jarosik.

