Niewiarygodne, te polskie gwiazdy nie mają matury i podbiły show-biznes! Bierzemy pod lupę ich wykształcenie

Matura to dla każdego młodego człowieka bardzo ważny etap w życiu. Często temu egzaminowi towarzyszy ogromny stres i nerwy. Ale są tacy, których te nerwy i stres ominęły, bo nie podchodzili oni do egzaminu dojrzałości, są wśród nich znani piosenkarze, dziennikarze czy sportowcy. Wiele polskich gwiazd nie ma matury, a przebojowo wdarły się do świata show-biznesu. Zobaczcie, kto jest wśród nich!

Polskie gwiazdy bez matury! Podbiły show-biznes!

Wiele polskich gwiazd nie podchodziło do egzaminu maturalnego. Bardzo często spowodowane to było tym, że już od młodych lat realizowali się jako: piosenkarze czy sportowcy. Jak się okazuje, brak matury nie stanął im na drodze do podbicia polskiego show-biznesu. Wśród najpopularniejszych polskich gwiazd bez matury są: Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Robert Kubica czy Kayah. Zobaczcie zdjęcia!

