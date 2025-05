Długi weekend majowy to idealna okazja, by na chwilę odetchnąć od codziennego zgiełku – również dla celebrytów, którzy na co dzień żyją w biegu między planami zdjęciowymi, koncertami a innymi obowiązkami medialnymi. W tym roku nie zabrakło zdjęć z malowniczych plaż, sielskich ogrodów czy pięknych zagranicznych miast. Gwiazdy chętnie dzieliły się swoimi planami z fanami, a każda z nich postawiła na inny sposób odpoczynku. Zaglądamy do majówkowych relacji gwiazd!

Zobacz też: Monika Olejnik pręży biust w wydekoltowanej sukni. Co za sylwetka!

Tak gwiazdy spędziły majówkę! Doda pokazała ciało, Olejnik stylizacje, a Mucha jadła sushi

Za nami trzy bardzo patriotyczne dni - święto pracy, które jest w Polsce świętem państwowym, dzień flagi polskiej i najważniejsze: rocznica ustanowienia Konstytucji 3 maja. Ale celebryci woleli spędzać te dni daleko poza własnym krajem. Od patriotycznych uroczystości i marszów woleli wylegiwać się na hiszpańskich plażach, czy zadawać szyku w Paryżu.

Zobacz też: Doda w skąpym kostiumie prezentuje swoje wdzięki. Co za figura!

Do Marbelli wyjechała Doda (41 l.), która opala swoje ciało przez zbliżającym się sezonem festiwali telewizyjnych. W podróż zabrała oba swoje pieski. Nie ujawnia jednak, kim jest tajemniczy mężczyzna, który jest z nią.

Kasia Cichopek (42 l.) i Maciej Kurzajewski (52 l.) zwiedzają Londyn, gdzie jest akurat mnóstwo Polonii. Roxie Węgiel (20 l.) wyruszyła z mężem Kevinem (29 l.) do Mediolanu - stolicy mody. A Monika Olejnik (68 l.) w oryginalnej kreacji zadawała szyku w paryskich muzeach. Kasia Skrzynecka (54 l.) z całą rodziną wyjechała do Grecji, która jest jej drugim domem - dlatego ona również zostaje przez rozgrzeszona.

Anna Mucha (45 l.) z kolei doleciała wreszcie do Japonii. O wylocie aktorki do Azji informowaliśmy, prezentując jej zdjęcia na warszawskim lotnisku. Jak widać, jest już na miejscu cała i zdrowa. Teraz może zajadać się azjatycką kuchnią i razem z ukochanym, Jakubem Wonsem (44 l.), zwiedzać imponujące Tokio.

Zobacz też: Wystrojona Anna Mucha przyłapana na lotnisku. Nie do wiary, co miała w bagażach. Widzieliśmy na własne oczy

Zobacz naszą galerię: Gwiazdy na majówce - te zdjęcia trzeba zobaczyć!

Sonda Gdzie lubisz odpoczywać? Góry Morze Jeziora