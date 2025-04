Wystrojona Anna Mucha przyłapana na lotnisku. Nie do wiary, co miała w bagażach. Widzieliśmy na własne oczy

Taka to pożyje! Anna Mucha (45 l.) spędzi majówkę z dala od domu. Aktorkę, jej partnera, również aktora, Jakuba Wonsa (43 l.), i jego nastoletnią córką spotkaliśmy na warszawskim lotnisku Chopina. Wystrojona w elegancki, różowy garnitur aktorka ruszyła w podróż aż do Chin! Wygląda na to, że szykuje się tam wielkie świętowanie. Miała przy sobie nietypowy bagaże.