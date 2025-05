Iza Krzan zdradziła TO o ukochanym. Przy okazji wbiła szpilkę koleżankom z branży. Królowe Instagrama mogą poczuć się urażone

Majówka to czas relaksu, a także ładowania baterii. To także odpoczynek dla największych gwiazd show-biznesu. Doda, znana z pracowitości i perfekcjonizmu, również postanowiła zrobić sobie krótką przerwę. W tym roku wybrała zagraniczny kierunek, by z dala od zgiełku miasta cieszyć się słońcem i naturą. Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie podzieliła się z fanami efektami swojej urlopowej eskapady. Jej najnowsze InstaStories, w którym pozuje w żółtym bikini, błyskawicznie obiegł sieć.

Doda pręży wysportowaną sylwetkę w żółtym kostiumie

Na nagraniach, które pojawiły się na Instagramie, Doda prezentuje się w pełnej krasie. Jej wysportowana sylwetka, płaski brzuch i smukłe nogi robią ogromne wrażenie. Strój kąpielowy w słonecznym odcieniu świetnie podkreśla wakacyjną opaleniznę wokalistki i dodaje całości energetycznego charakteru. Artystka nie potrzebuje filtrów ani wymyślnych poz - jej forma broni się sama.

Nie od dziś wiadomo, że Doda przywiązuje ogromną wagę do zdrowia i kondycji fizycznej. Regularnie trenuje, dba o dietę, a przy tym nie stroni od aktywnego stylu życia. Wielokrotnie podkreślała, że ruch i zdrowe nawyki to jej codzienność, a nie chwilowa fanaberia. Nic więc dziwnego, że nawet na wakacjach prezentuje formę, o jakiej wielu może tylko pomarzyć.

Wyjazd jest także dla gwiazdy chwilą wytchnienia od napiętego grafiku zawodowego. Artystka zasłużenie pozwoliła sobie na chwilę luzu. Jednak jak zapowiada, po powrocie czeka ją dalszy ciąg intensywnej pracy nad nowymi projektami. My również nie możemy się już doczekać!

