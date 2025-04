Doda ma uraz do Stana Borysa, a jednak to zrobiła! Gdy miała 20 lat, okrutnie z niej zadrwił

Doda pojawiła się na koncercie Tysiąclecie Korony Polskiej i zrobiła prawdziwy show. W swoim pierwszym wejściu zaśpiewała piosenkę Stana Borysa z 1974 r., która doskonale pasowała do podniosłej okazji - "Jaskółka uwięziona". Teraz okazuje się, że ten utwór Dorota Rabczewska wybrała nieprzypadkowo.

Doda ma na pieńku ze Stanem Borysem. I to od lat! Udowodniła mu, że się mylił?

Doda na scenie dała z siebie wszystko - śpiewała i grała na fortepianie umieszczonym na podwieszanej platformie, skoczyła z wysokości wprost na scenę, tańczyła z grupą, a ostatecznie wylądowała w ognistym kręgu. Publiczność była zachwycona, Doda się wyróżniła, a przy okazji pokazała, że ma świetny głos i radzi sobie z trudnymi utworami.

Wówczas wybór utworu i show, jakie zrobiła gwiazda, wydawały się ciekawym pomysłem, teraz można się zastanawiać, czy nie kryło się w tym coś więcej. Doda opublikowała bowiem na swoim profilu na Instagramie długi wpis dotyczący tego, jak była traktowana w branży przez znanych mężczyzn. Jednym z tych, którzy potraktowali ją bardzo okrutnie, wyśmiewali i seksualizowali ją, szufladkowali i wprost mówili, że daleko nie zajdzie, miał być Stan Borys.

Wielu z Was napisało do mnie, czemu wybrałam ten utwór, skoro, gdy miałam tylko 20 lat, Stan Borys udzielił wywiadu do gazety, że takie jak ja tańczą w USA na rurze. Mimo tych słów zawsze ceniłam Stana Borysa i uwielbiałam jego piosenki, a moim marzeniem od dziecka było zaśpiewać "Jaskółkę uwięzioną". Choć dopiero jako dorosła kobieta zrozumiałam jej tekst, przesłanie i wartość. Zwłaszcza w odniesieniu do jego słów. Cóż za paradoks - zaczęła Doda.

Gwiazda dodała, że teraz jest wolna i niczego nikomu nie musi udowadniać. Przemawiają za nią lata pracy na estradzie, a także konsekwencja i odwaga, z jaką wyraża siebie na senie.

Stanowi bardzo dziękuję za ten utwór - stwierdziła piosenkarka.

Doda była ofiarą seksizmu

Doda wyznała, że latami była źle traktowana przez znanych mężczyzn. Ale nie poddała się i dążyła do celu. Pozostała w branży.

Gdy byłam młodziutka, nie byłam ofiary przemocy seksualnej, ale seksizmu owszem. Tymochowicz w gazecie poinformował mnie, że za przysłowiową złotówkę powie mi, na jakie kolana usiąść, by zrobić karierę. Robert Kozyra z uśmiechem na twarzy wyznał, że mój wygląd to bardzo dobra agencja towarzyska w powiatowym mieście. Raperzy nagrali piosenkę, w której wyzywają mnie od blachary nadającej się do jednego (...) Nie dajemy się jaskółeczki moje - podsumowała.

Gwiazda te nazwiska wymieniała już wcześniej. W 2019 r. udzieliła wywiadu "Wprost", gdzie mówiła i o zachowaniu Stana Borysa, i o pozostałych uwagach.

Internauci komentują

Fani Dody zareagowali na jej długi wpis dotyczący siły i poczucia własnej wartości.

"To my decydujemy, co zrobimy z danym wydarzeniem i jakie wypracujemy na nie postrzeżenie. Ty z pogorzeliska słów, które wielu niszczą, zrobiłaś fundament siły", "Zaimponowałaś mi tym, że nigdy nie robiłaś z siebie ofiary", "Masz niesamowitą siłę w słowach", "Tylko prawdziwa Królowa potrafi zbudować królestwo z kamieni, którymi została obrzucona", "Panowie byli tacy mądrzy w gębie. Teraz o nich mało kto pamięta, a Ty nadal święcisz triumfy i to w jakim stylu" - pisali internauci na instagramowym profilu Dody.

