Gwiazdy nie zawiodły na koncercie TVP Tysiąclecie Korony Polskiej. Wzruszające słowa! Było o wolności i wyborach

Telewizja Polska postanowiła hucznie świętować 1000. rocznicę koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Show rozpoczęła ciekawa inscenizacja o św. Wojciechu i początkach naszej państwowości. Później na scenę wyszła Kayah, która wykonała "Pieśń wojów". Wyglądała niczym rodowita władczyni - w srebrzystej pelerynie i z mikrofonem z mieczem u podstawy.

Wszystkiego najlepszego kochana Polsko - rzuciła Kayah po występie.

Kolejne gwiazdy również miały kilka słów dla Polski i Polaków.

Gwiazdy na koncercie Tysiąclecie Korony Polskiej. Czego życzyły Polakom? Doda się wyróżniła, padło też hasło: wybory

Jak obiecywała TVP, na błoniach PGE Narodowego spotkały się największe gwiazdy polskiej muzyki, które zaśpiewały różnorodne przeboje - od klasyków po najnowsze hity puszczane przez stacje radiowe. Wystąpili tak popularni wykonawcy jak Kayah, Natalia Szroeder, Doda, Organek, Stanisław Soyka, Margaret, Oskar Cyms, Król, Bovska, Vix.N, Mery Spolsky - a to jeszcze nie byli wszyscy. Artystom towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Michała Grotta. Było to nastrojowo i lirycznie, to wręcz dyskotekowo.

Halina Mlynkova zaśpiewała "Dwa serduszka", a gdy skończyła, delikatnie nawiązała do tematu uchodźców.

Nie zamykajcie drzwi przed tymi, którzy potrzebują pomocy, dla wszystkich wystarczy - pdkreśliła Mlynkova

Doda wykonała hit sprzed lat - "Jaskółkę uwięzioną" Stana Borysa, a gdy zaśpiewała na wysokości, sfrunęła na scenę i zrobiła prawdziwy show w ognistym kręgu, zdecydowała się na odezwę do narodu.

Kochani, w ten wspaniały jubileusz chciałabym życzyć Polsce i wszystkim, szczególnie młodszym, żeby na nowo poczuli patriotyzm w swoich żyłach, żeby byli dumni, że są Polakami, bo to naprawdę coś wspaniałego. Żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy nie dali się podzielić, bo mocne państwo od środka to wspaniałe państwo na zewnątrz. Wszystkiego dobrego i nie dajemy się! - rzuciła Doda na odchodne.

Inne gwiazdy też dodały coś od siebie.

Żebyśmy z każdym dniem byli coraz bliżej siebie - życzył Oskar Cyms.

Stanisław Sojka stwierdził:

Chciałem złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności wszelkiej, dużo słońca, dobrego wieczoru.

Natalia Szroeder nie była wylewna, ale przekazała, by widzowie "zawsze mieli w życiu czas na to, co jest naprawdę ważne", a ciężarna Kasia Moś po zaśpiewaniu "Prząśniczki" dodała:

Aby praca była dopełnieniem życia, a nie jego sensem.

Mery Spolsky zaśpiewała "Santorini", a później wspomniała o palącym temacie, który już rozgrzewa Polaków - wyborach.

Nawet najgłupsze marzenia warto powiedzieć na głos i je spełnić. Róbmy to i chodźmy na wybory! - krzyknęła, schodząc ze sceny.

Margaret życzyła Polakom "szczerych rozmów! Słuchamy, nie oceniamy", a Bryska "żebyśmy byli dla siebie serdeczni", Grzegorz Hyży: "Serc otwartych, serc gotowych na to, żeby przebaczać innym, ale i sobie. Kochajcie się", a prowadzący: "Następnych tysiąc lat Polsko!".

Bovska z kolei przypomniała, że "wolność nie jest nam dana raz na zawsze, warto o tym pamiętać. Dbajcie o nią!".

