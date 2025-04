Doda jak jaskółka - z ogonem i piórami. Skoczyła z wysokości wprost na scenę. Tak pokazała się na koncercie TVP Tysiąclecie Korony Polskiej

Doda w show-biznesie działa od lat i od lat pokazuje, że na scenie umie być niczym kameleon. A to ostra, a to dziewczęca... Tym razem dała się poznać jako kobieta silna i władcza. Doda rządziła podczas koncertu TVP Tysiąclecie Korony Polskiej jako... jaskółka! Nie dość, że miała na sobie strój z piórami i ogonem, to jeszcze grała i śpiewała na wysokości, a następnie "sfrunęła" na scenę. Zobaczcie sami.