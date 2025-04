Doda jako kusząca pani profesor. Zwróciła się do maturzystów! "Życie to nie matma". Ale komentarze!

Doda postanowiła pokazać się w wyjątkowym wydaniu jako pani profesor Dodu. Ale niech was nie zmyli biała koszula z poszerzonymi ramionami czy grzeczny kok. Doda nawet jako nauczycielka zwracająca się do maturzystów nie grzeszy skromnością!

Na instagramowym profilu Dody pojawiło się nagranie, wobec którego nie sposób przejść obojętnie. Widać na nim Dodę, która pozuje przy tablicy zapełnionej wzorami. Jest ubrana w strój, który można określić jako zmysłowa wersja nauczycielskiego wdzianka przygotowanego na egzamin maturalny. Jest więc biała koszula o nieco męskim kroju, jest krawat, są nawet okulary.

Ale gdy wzrok powędruje niżej, widać mikroskopijne szorty, zgrabne, smukłe nogi i szpilki. Co za kontrast!

Nagranie to współpraca reklamowa z popularną marką butelek wielorazowych. Doda jest jej twarzą, stąd filmik skierowany do młodych ludzi, którzy korzystają z podobnych udogodnień.

Kochani maturzyści! Jeśli po tym filmiku dalej myślicie, że życie to nie matma… to macie rację. W matmie są wzory, a w życiu? Chaos, zaskoczenie i czasem minus przed nawiasem. Ja wiem to najlepiej. Ale jedno się zgadza: każdy błąd czegoś uczy, a wynik końcowy zależy od tego, ile serducha w to włożysz. (...) przestańcie się stresować, rozpiszcie to sobie ładnie na brudno (albo na czysto, jak kto woli), oddychajcie i pamiętajcie – matura to tylko etap. Świat czeka na Wasze genialne równania, a nie na bezbłędne odpowiedzi z AI. Z pozdrowieniami od profesor nauk życia, pani Dodu - napisała gwiazda z humorem, ale i widocznym życiowym doświadczeniem.