Doda (41 l.) bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Na scenie obecna jest od ponad dwóch dekad i niemal od samego początku wzbudzała kontrowersje. Wielokrotnie udowodniła, że jak nikt potrafi zrobić wokół siebie szum i dobrze go wykorzystać. W ostatnich miesiącach piosenkarka znacznie ograniczyła swoją artystyczną działalność i skupiła się na rozwoju biznesowej działalności. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnowała z koncertów.

Piosenkarka bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Doda często rozpieszcza swoich fanów nowymi treściami. Wśród nich nie brakuje relacji z wyjazdów czy zdjęć z treningów, na których chętnie prezentuje swoją wyćwiczoną sylwetkę. Na swój wygląd ciężko pracuje. Wielu rzeczy sobie odmawia, aby wyglądać tak, jak wygląda. Nie je słodyczy, fast foodów, strączków, nie pije alkoholu ani gazowanych napojów.

Doda wyleguje się nad basenem. Kolorowe bikini wiele odsłoniło!

Piosenkarka doskonale wie, co robić, żeby było o niej głośno. Nigdy nie wstydziła się też pokazywać swojego ciała. Na początku kariery kilka razy zrzucała ubrania na okładkach magazynów dla panów. Teraz robi to na Instagramie. W niedzielne popołudnie zamieściła wideo oraz zdjęcia, na których można podziwiać jej piękną figurę.

Na nagraniu Doda prężyła się nad basenem. Kolorowe bikini ledwo pomieściło ponętny biust piosenkarki. Wycięte majtki odsłoniły również tatuaż, który do tej pory ubył ukryty przed wzrokiem fanów. Wakacyjnymi fotkami Doda zapowiedziała nadchodzące zmiany.

Gdybyście mieli wybrać jedno miejsce w Europie gdzie moglibyście mieszkać połowę roku na zmianę z Polską to jaki byście wybrali? Przede mną właśnie stoi ten wybór. Niby odpowiedź znam ale LUBIĘ ZASKOCZENIA - napisała.

