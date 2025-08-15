Ta kuchnia aż płonie! Doda w kusym bikini serwuje łososia. Co bardziej rozpala apetyt?

Doda porzuciła dietę pudełkową i wzięła sprawy w swoje ręce

Na co dzień Doda (41 l.) ma luksus korzystania z diety pudełkowej – zdrowe, gotowe posiłki trafiają pod jej drzwi, a ona nie musi spędzać czasu przy garach. Jednak podczas wakacji w słonecznej Hiszpanii catering okazał się niedostępny. Gwiazda nie zamierzała jednak rezygnować z dobrego jedzenia – zakasała rękawy, upewniła się, że jej kuse bikini jest na miejscu, i wkroczyła do kuchni.

Przepis Dody na łososia w autorskiej marynacie

Doda postawiła na swoje ulubione danie – łososia w marynacie z suszonych pomidorów i ketchupu.

Składniki:

4 filety łososia

6 suszonych pomidorów (posiekanych)

3 łyżki ketchupu

2 łyżki oliwy

1 ząbek czosnku

sól i pieprz.

Przygotowanie:

Suszone pomidory zmiksować z ketchupem, oliwą i czosnkiem. Łososia posolić, popieprzyć, dokładnie posmarować marynatą i odstawić na 30 minut. Potem smażyć po 4 minuty z każdej strony lub piec 15 minut w 180°C.

Gotowanie w stylu Dody

Wideo z kuchni szybko stało się hitem wśród fanów. Doda w bikini, z włosami upiętymi w luźny kok, mieszała składniki z taką swobodą, jakby codziennie gotowała w blasku fleszy. Komentujący nie szczędzili komplementów – jedni zachwycali się apetycznym łososiem, inni przyznawali, że trudno oderwać wzrok od samej gwiazdy.

Doda udowodniła, że nawet bez profesjonalnej ekipy i kuchennego zaplecza potrafi stworzyć coś wyjątkowego. Jej kulinarna akcja w Hiszpanii pokazuje, że potrafi łączyć pasję do dobrego jedzenia z charakterystycznym dla siebie show. A pytanie, co tego wieczoru rozpalało większy apetyt – aromatyczny łosoś czy widok Dody w bikini – wciąż pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi.

