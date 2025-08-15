Ta kuchnia aż płonie! Doda w kusym bikini serwuje łososia. Co bardziej rozpala apetyt?

Adrian Nychnerewicz
Anna Szubińska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-08-15 5:10

Ta kuchnia naprawdę stanęła w ogniu! Doda (41 l.) porzuciła dietę pudełkową i sama wkroczyła do akcji, by przygotować kolację w wakacyjnej willi w Hiszpanii. W kusem bikini, z uśmiechem i pewną ręką serwuje łososia w autorskiej marynacie z suszonych pomidorów i ketchupu. Fani zastanawiają się jednak, co w tym show kusi bardziej – aromatyczna ryba czy sama gwiazda?

Doda porzuciła dietę pudełkową i wzięła sprawy w swoje ręce

Na co dzień Doda (41 l.) ma luksus korzystania z diety pudełkowej – zdrowe, gotowe posiłki trafiają pod jej drzwi, a ona nie musi spędzać czasu przy garach. Jednak podczas wakacji w słonecznej Hiszpanii catering okazał się niedostępny. Gwiazda nie zamierzała jednak rezygnować z dobrego jedzenia – zakasała rękawy, upewniła się, że jej kuse bikini jest na miejscu, i wkroczyła do kuchni.

Przepis Dody na łososia w autorskiej marynacie

Doda postawiła na swoje ulubione danie – łososia w marynacie z suszonych pomidorów i ketchupu.

Składniki:

  • 4 filety łososia
  • 6 suszonych pomidorów (posiekanych)
  • 3 łyżki ketchupu
  • 2 łyżki oliwy
  • 1 ząbek czosnku
  • sól i pieprz.

Przygotowanie:

  1. Suszone pomidory zmiksować z ketchupem, oliwą i czosnkiem.
  2. Łososia posolić, popieprzyć, dokładnie posmarować marynatą i odstawić na 30 minut.
  3. Potem smażyć po 4 minuty z każdej strony lub piec 15 minut w 180°C.

Gotowanie w stylu Dody

Wideo z kuchni szybko stało się hitem wśród fanów. Doda w bikini, z włosami upiętymi w luźny kok, mieszała składniki z taką swobodą, jakby codziennie gotowała w blasku fleszy. Komentujący nie szczędzili komplementów – jedni zachwycali się apetycznym łososiem, inni przyznawali, że trudno oderwać wzrok od samej gwiazdy.

Doda udowodniła, że nawet bez profesjonalnej ekipy i kuchennego zaplecza potrafi stworzyć coś wyjątkowego. Jej kulinarna akcja w Hiszpanii pokazuje, że potrafi łączyć pasję do dobrego jedzenia z charakterystycznym dla siebie show. A pytanie, co tego wieczoru rozpalało większy apetyt – aromatyczny łosoś czy widok Dody w bikini – wciąż pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi.

Doda gotuje
