Ta kuchnia aż płonie! Doda w kusym bikini serwuje łososia. Co bardziej rozpala apetyt?

Doda porzuciła dietę pudełkową i wzięła sprawy w swoje ręce
Na co dzień Doda (41 l.) ma luksus korzystania z diety pudełkowej – zdrowe, gotowe posiłki trafiają pod jej drzwi, a ona nie musi spędzać czasu przy garach. Jednak podczas wakacji w słonecznej Hiszpanii catering okazał się niedostępny. Gwiazda nie zamierzała jednak rezygnować z dobrego jedzenia – zakasała rękawy, upewniła się, że jej kuse bikini jest na miejscu, i wkroczyła do kuchni.
Przepis Dody na łososia w autorskiej marynacie
Doda postawiła na swoje ulubione danie – łososia w marynacie z suszonych pomidorów i ketchupu.
Składniki:
- 4 filety łososia
- 6 suszonych pomidorów (posiekanych)
- 3 łyżki ketchupu
- 2 łyżki oliwy
- 1 ząbek czosnku
- sól i pieprz.
Przygotowanie:
- Suszone pomidory zmiksować z ketchupem, oliwą i czosnkiem.
- Łososia posolić, popieprzyć, dokładnie posmarować marynatą i odstawić na 30 minut.
- Potem smażyć po 4 minuty z każdej strony lub piec 15 minut w 180°C.
Gotowanie w stylu Dody
Wideo z kuchni szybko stało się hitem wśród fanów. Doda w bikini, z włosami upiętymi w luźny kok, mieszała składniki z taką swobodą, jakby codziennie gotowała w blasku fleszy. Komentujący nie szczędzili komplementów – jedni zachwycali się apetycznym łososiem, inni przyznawali, że trudno oderwać wzrok od samej gwiazdy.
Doda udowodniła, że nawet bez profesjonalnej ekipy i kuchennego zaplecza potrafi stworzyć coś wyjątkowego. Jej kulinarna akcja w Hiszpanii pokazuje, że potrafi łączyć pasję do dobrego jedzenia z charakterystycznym dla siebie show. A pytanie, co tego wieczoru rozpalało większy apetyt – aromatyczny łosoś czy widok Dody w bikini – wciąż pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi.
