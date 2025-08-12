Beżowa Roxie i beżowa Doda. Która bardziej odlotowa?

Doda postawiła na seksowny komplet w beżu – krótki top i spódnica/maksi spódnica z dzianiny, w luksusowych wakacyjnych sceneriach.

Roksana Węgiel wybrała połyskujące bikini w odcieniu szampana, stawiając na świeżość, naturalność i morski klimat.

Dwie różne odsłony beżu – dopracowany, zmysłowy look kontra lekki, plażowy styl. Która wypadła lepiej?

Beż w wersji Dody – seksowny minimalizm z pazurem

Doda wie, jak podkreślić atuty swojej figury i zrobić to w sposób, który przyciąga uwagę nawet z daleka. W swojej beżowej stylizacji postawiła na komplet z dzianiny – krótki top z głębokim dekoltem i wiązaniem, który eksponuje umięśniony brzuch, oraz dopasowaną spódnicę. Na kolejnym ujęciu piosenkarka prezentuje wersję maxi, w której dół wydłuża sylwetkę, a lekko przezroczysta tkanina dodaje całości lekkości.

Tło też robi robotę – górskie widoki i zabytkowe, drewniane drzwi tworzą wrażenie luksusowych wakacji w stylu premium. Widać, że u Dody każdy szczegół jest dopracowany – od koloru paznokci, przez fryzurę, aż po biżuterię. To stylizacja, która mówi: „Patrzcie, jestem w formie i wiem, jak to wykorzystać”.

Roxie w bikini – młodzieńcza świeżość i morski błysk

Roksana Węgiel postawiła na inny rodzaj beżu – w wydaniu plażowym. Jej bikini z delikatnym połyskiem w kolorze szampana idealnie współgra z opalenizną, a drobne detale dodają mu elegancji. Zdjęcie na tle turkusowej wody i luksusowych jachtów to kwintesencja wakacyjnego luzu.

Roxie stawia na prostotę i naturalność – minimalny makijaż, wilgotne włosy po kąpieli i swobodna poza sprawiają, że całość wygląda spontanicznie, a jednocześnie bardzo fotogenicznie. To przykład stylu, w którym mniej znaczy więcej, a efekt „be effort” działa na korzyść młodej gwiazdy.

Kto wygrywa pojedynek na beże?

Choć obie gwiazdy sięgnęły po beż, zrobiły to w zupełnie innym klimacie. Doda – mocno kontrolowany, dopracowany w każdym calu look, w którym czuć lata doświadczenia w kreowaniu wizerunku. Roxie – świeża, naturalna energia i lekkość bycia, która przyciąga autentycznością.

Zwycięzcę niech każdy wybierze sam. Jedno jest pewne – beż w polskim show-biznesie nigdy nie wychodzi z mody, a w takich odsłonach potrafi być równie gorący, co krwista czerwień. Dajce znać w sondzie, która stylizacja podoba się wam bardziej.

