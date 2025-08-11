Gorące lato Roksany Węgiel. Kevin zdjął koszulkę i napiął muskuły! Pokazał brzuszek

20-letnia piosenkarka ma za sobą intensywny rok - koncerty, występy i ważne życiowe decyzje. Niedawno ogłosiła, że jesienią rozpocznie studia w Londynie, na prestiżowym kierunku Commercial Songwriting & Production. Choć przeprowadzka na Wyspy będzie tylko częściowa, młoda gwiazda przyznała, że czeka ją wyjątkowa przygoda.

Węgiel i Mglej szaleją na łódce. Co za wakacje!

Zanim jednak Roksana Węgiel rozpocznie naukę, postanowiła naładować baterie w malowniczej Chorwacji. W podróż zabrała ukochanego męża oraz jego syna z poprzedniego związku z Malwiną Dubowską. Rodzina od kilku dni publikuje w sieci wakacyjne migawki, które pokazują, że urlop mija im w radosnej atmosferze.

Jeszcze w weekend para pochwaliła się nagraniami ze wspólnej zabawy na skuterze wodnym, a teraz przyszła pora na kolejne zdjęcia prosto z Adriatyku. Na jednym z nich wokalistka siedzi na pokładzie łodzi, prezentując swoją zgrabną figurę w bikini. Słoneczne promienie i błękitne fale tworzą idealne tło dla tych wakacyjnych ujęć.

Nie zabrakło też fotografii z mężem w roli głównej. Roksana uchwyciła moment, gdy Kevin, bez koszulki i w okularach przeciwsłonecznych, trzyma stery łodzi. Zdjęcie opatrzyła krótkim, ale wymownym podpisem: "Hot kapitan".

Choć dla wielu urlop oznacza chwilowe odcięcie się od codziennych obowiązków, w przypadku Roksany podróż do Chorwacji to także czas, by spędzić więcej chwil z rodziną przed nadchodzącymi zmianami w jej życiu. W Londynie artystka będzie mieszkać sama, a Kevin ze względu na pracę pozostanie w Polsce.

