Roksana Węgiel z bratem na koncercie! Wygląda jak Roxie na Eurowizji Junior 2018. Genów nie oszukasz

Roksana Węgiel od ponad roku jest już mężatką, ale nie zapomina o swoim rodzeństwie. Wokalistka na koncercie pokazała się ze swoim bratem Maksymilianem. Chłopak niedawno skończył 14 lat. Patrząc na niego, od razu widać, że jego siostrą jest Roxie. Wygląda jak ona podczas Eurowizji Junior 2018 i "The Voice Kids". Ciekawe, czy Max także będzie robił muzyczną karierę.

Roksana Węgiel pokazała brata. Maksymilian wygląda jak Roxie sprzed lat

Roksana Węgiel w bardzo młodym wielu się usamodzielniła i wyfrunęła z rodzinnego gniazdka. Piosenkarka, która ma dopiero 20 lat, już jest jedną z najpopularniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. W zeszłym roku Roxie wzięła ślub z Kevinem Mglejem. Mimo że artystka pełną parą wkroczyła w dorosłość, nie zapomina o swoich rodzicach i rodzeństwie. Mało tego, więzi, które panują w ich rodzinie, sprawiają, że ludziom robi się ciepło na sercu. Niedawno Roksana Węgiel świętowała 14. urodziny Maksymiliana. Z tej okazji pokazała zdjęcie z braćmi (piosenkarka ma jeszcze drugiego brata - pięcioletniego Tymka). Widać, ze z Maksa zrobiło się już wielkie chłopisko. Kilka dni później Roxie znów pokazała się z bratem. Tym razem na koncercie. Maksymilian od razu nam się skojarzył z Roksaną Węgiel sprzed dobrych kilku lat. Nastolatek wygląda jak siostra z czasów programu "The Voice Kids" czy z występów w Eurowizji Junior 2018, którą w cuglach wygrała. Genów nie oszukasz...

Roksana Węgiel o kontaktach z braćmi

Dobre relacje z braćmi Roksany Węgiel ma także jej mąż. Wokalistka wraz z Kevinem Mglejem często jeździ do Jasła, do swojego rodzinnego domu. 

Bardzo zależy mi na tym, żeby mieć z nimi dobre relacje. Kocham ich i zależy mi na tym, żeby nie zaniedbać ich w takim ważnym momencie

- podkreśliła Roxie w rozmowie z Plejadą. 

Mój jeden brat ma 14 lat, więc to jest taki kluczowy moment, a ja z nim też się od zawsze bardzo przyjaźniłam, a drugi brat jest w wieku pięciu lat, także to jest maleństwo i zależy mi na tym, żeby on miał siostrę. Mimo że dużo się u mnie dzieje, dużo pracuję, to każdą swoją wolną chwilę tak naprawdę poświęcam całej rodzinie

- dodała artystka. 

W galerii prezentujemy zdjęcia Roksany Węgiel i jej brata. Też widzicie podobieństwo?

