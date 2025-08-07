Roksana Węgiel z bratem na koncercie! Wygląda jak Roxie na Eurowizji Junior 2018. Genów nie oszukasz

Roksana Węgiel pokazała brata. Maksymilian wygląda jak Roxie sprzed lat

Roksana Węgiel w bardzo młodym wielu się usamodzielniła i wyfrunęła z rodzinnego gniazdka. Piosenkarka, która ma dopiero 20 lat, już jest jedną z najpopularniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. W zeszłym roku Roxie wzięła ślub z Kevinem Mglejem. Mimo że artystka pełną parą wkroczyła w dorosłość, nie zapomina o swoich rodzicach i rodzeństwie. Mało tego, więzi, które panują w ich rodzinie, sprawiają, że ludziom robi się ciepło na sercu. Niedawno Roksana Węgiel świętowała 14. urodziny Maksymiliana. Z tej okazji pokazała zdjęcie z braćmi (piosenkarka ma jeszcze drugiego brata - pięcioletniego Tymka). Widać, ze z Maksa zrobiło się już wielkie chłopisko. Kilka dni później Roxie znów pokazała się z bratem. Tym razem na koncercie. Maksymilian od razu nam się skojarzył z Roksaną Węgiel sprzed dobrych kilku lat. Nastolatek wygląda jak siostra z czasów programu "The Voice Kids" czy z występów w Eurowizji Junior 2018, którą w cuglach wygrała. Genów nie oszukasz...

Roksana Węgiel o kontaktach z braćmi

Dobre relacje z braćmi Roksany Węgiel ma także jej mąż. Wokalistka wraz z Kevinem Mglejem często jeździ do Jasła, do swojego rodzinnego domu.

Bardzo zależy mi na tym, żeby mieć z nimi dobre relacje. Kocham ich i zależy mi na tym, żeby nie zaniedbać ich w takim ważnym momencie

- podkreśliła Roxie w rozmowie z Plejadą.

Mój jeden brat ma 14 lat, więc to jest taki kluczowy moment, a ja z nim też się od zawsze bardzo przyjaźniłam, a drugi brat jest w wieku pięciu lat, także to jest maleństwo i zależy mi na tym, żeby on miał siostrę. Mimo że dużo się u mnie dzieje, dużo pracuję, to każdą swoją wolną chwilę tak naprawdę poświęcam całej rodzinie

- dodała artystka.

W galerii prezentujemy zdjęcia Roksany Węgiel i jej brata. Też widzicie podobieństwo?

