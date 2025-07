Roksana Węgiel i Kevin Mglej w intymnym nagraniu. Rozpalili sieć!

Z dziecięcej gwiazdy, która podbiła Eurowizję Junior, Roksana Węgiel dojrzewa na oczach fanów w świadomą artystkę.

Roksana Węgiel i z mężem w intymnym teledysku

Najnowszy singiel Roxie, zatytułowany „Błękit” to nie tylko muzyczne wyznanie, ale też intymna opowieść o relacji. W teledysku, nakręconym m.in. na pustyni i plaży, wystąpiła u boku męża – Kevina Mgleja. Kamera uchwyciła ich wspólne momenty: dotyk, spojrzenia, bliskość. To obrazek jak z artystycznego filmu – subtelny, ale z wyraźnym ładunkiem emocjonalnym.

„Błękit” łączy melancholię z nowoczesnym brzmieniem, a minimalistyczny obraz jeszcze mocniej podkreśla przekaz. Sama Roksana – w delikatnych, jasnych stylizacjach, z rozwianymi włosami – wygląda olśniewająco, ale bez taniego efekciarstwa. To obraz kobiety, która wie, kim jest – prywatnie i artystycznie.

Roksana Węgiel zaskoczyła nowym nagraniem. Fani: „To jest sztuka!”

W sieci zawrzało. "Najpiękniejszy klip, jaki widziałam!", "Ten utwór to ogień!", "Czuć waszą miłość!" – to tylko niektóre z dziesiątek komentarzy na TikToku i Instagramie. Co ciekawe, zachwyceni są nie tylko fani Roksany, ale też osoby, które dotąd nie śledziły jej twórczości.

Dla wielu to jasny sygnał, że Roksana Węgiel na dobre wchodzi w nowy etap kariery. Z dziecka sceny staje się dojrzałą wokalistką, która nie boi się pokazywać emocji i czerpać z osobistych doświadczeń. Fani już teraz mówią: "To twój najlepszy utwór, Roxie". A skoro „Błękit” to zapowiedź nowego materiału – warto czekać.

Roxie i Kevin - miłość od pierwszego wejrzenia

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w studiu nagraniowym podczas pracy nad albumem „13+5” i – jak sami przyznają – była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zaręczyli się w maju 2023 roku, a w marcu 2024 wzięli ślub cywilny w Wołominie, by zdążyć przed śmiercią ukochanej babci Kevina. Kilka miesięcy później powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w Dydni na Podkarpaciu.

Ich relacja to nie tylko związek prywatny, ale i artystyczny duet – Kevin, autor tekstów i producent, aktywnie współtworzy muzykę Roksany. Ich wspólna praca nad utworem „Błękit”, do którego Kevin napisał tekst i wystąpił w teledysku, to dowód na to, jak idealnie się uzupełniają – w życiu i w sztuce.

