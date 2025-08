Roksana Węgiel wyprowadza się z Polski. Gdzie teraz zamieszka?

Roksana Węgiel (20 l.) jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Ma jednak spore ambicje, które zdecydowane wychodzą poza granice naszego kraju. Nie jest tajemnicą, że gwiazdka marzy o współpracy z najlepszymi światowymi producentami oraz markami. Roxie prężnie rozwija swoją karierę zawodową i uczestniczy w wielu projektach reklamowych.

Na początku roku Roksana Węgiel została jedną z twarzy popularnej angielskiej marki kosmetycznej. Na Instagramie wyznała, że nowa współpraca oraz zostanie polską gwiazdą marki, jest dla niej spełnieniem marzeń. Kilka miesięcy później okazało się, że piosenkarka ma zamiar przeprowadzić się do... Londynu!

Co prawda nie na stałe, ale będę żyła na dwa państwa przez jakiś czas. Tam będę miała duży projekt, rozwojowy dla mnie i dla mojej muzyki [...] Zabieram Kevina, więc to będzie też fajna przygoda dla nas na pewno - mówiła na antenie RMF FM.

Kilka dni temu razem z Kevinem gościła na londyńskiej premierze serialu "Wednesday". Teraz okazało się, że na Wyspy ściągnęło ją coś jeszcze. W poniedziałkowe popołudnie pochwaliła się, że została studentką jednego "ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie"! W związku z tym przeprowadzka do Londynu stała się faktem.

Roksana Węgiel studiuje w Londynie. Zapłaci za to fortunę!

To nie była jedyna dobra wiadomość, którą Roxie podzieliła się ze swoimi fanami. 20-latka, która przebywa obecnie w Rzymie, miała również okazję uczestniczyć w Jubileuszu młodych, gdzie spotkała Papieża.

W Rzymie: Dowiedziałam się, że dostałam się na jeden ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie i przeprowadzam się do Londynu

Zagrałam na dwóch pięknych koncertach

Uczestniczyłam w Jubileuszu młodych, gdzie spotkałam Papieża

Zobaczyłam oryginalne rękopisy Mickiewicza i Norwida

Jadałam włoskie jedzenie i zwiedzałam cudowne miejsca Love my life!!! - napisała szczęśliwa piosenkarka.

Pierwszy punt opisu wzbudził największe zainteresowanie internautów, którzy od razu pośpieszyli z gratulacjami. Roksana nie zdradziła za wiele szczegółów związanych ze swoimi studiami. Zrobił to za nią jej mąż. Kevin Mglej na instagramowej relacji udostępnił fragment maila od uczelni z potwierdzeniem przyjęcia Węgiel na studia.

Już za kilka tygodni Roksana Węgiel oficjalnie rozpocznie naukę na angielskim Nottingham Trent University. Gwiazda wybrała kierunek "Commercial Songwriting & Production", związany z pisaniem piosenek oraz ich produkcją. Będzie studiować stacjonarnie w placówce w Londynie.

Będzie ją to jednak słono kosztować. Zamieszka bowiem w jednym z najdroższych miast w Europie, a do tego musi opłacić wysokie czesne. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie kursu, rok studiów dla osób spoza Wielkiej Brytanii wynosi aż 19,900 tysięcy funtów, czyli ponad 97 tysięcy złotych! Dla osób z Wielkiej Brytanii jest to "zaledwie" 11 tysięcy funtów. Najbardziej utalentowani studenci mogą oczywiście liczyć na stypendium.

