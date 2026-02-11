Małgorzata Turzańska z szansą na Oscara

"Hamnet" w reżyserii Chloé Zhao to film, który wzbudza wiele emocji. Scenariusz oparty jest na bestsellerowej powieści Maggie O’Farrell pod tym samym tytułem. Książka zdobyła wiele wyróżnień i znalazła się na liście pięciu najlepszych książek 2020 roku według "The New York Times Book Review". Jest to historia żałoby, miłości oraz sile sztuki. Ukazuje Williama Szekspira oraz jego żonę Agnes w jednym z najgorszych momentów ich życia - po śmierci 11-letniego syna, Hamneta.

Adaptacja powieści również zdobyła ogromne uznanie krytyków oraz widzów. "Hamnet" otrzymał już kilka znaczących nagród i wyróżnień, w tym dwa Złote Globy. Ma szansę na aż jedenaście nagród BAFTA i osiem Oscarów: za najlepszy film, reżyserię, pierwszoplanową rolę kobiecą (Jessie Buckley), scenariusz adaptowany, scenografię, muzykę, scenografię, casting i kostiumy.

W ostatniej kategorii szansę na zdobycie złotego rycerzyka ma Polka! Urodzona w Krakowie Małgorzata (Malgosia) Turzańska (45 l.) to polsko-amerykańska kostiumografka. Już jako nastolatka wyjechała za granicę. Kostiumografię studiowała najpierw na Akademii Sztuk Scenicznych (DAMU) w Pradze, a potem w prestiżowej Tisch School of the Arts na New York University.

Karierę zaczęła w 2009 roku jako asystentka Agnieszki Holland. Z czasem jej talent został doceniony przez hollywoodzkich twórców. Początkowo pracowała przy produkcjach krótkometrażowych.

Małgorzata Turzańska podbija Hollywood

Przełomem była praca nad filmem "Wydarzyło się w Teksasie". Obecnie Turzańska może pochwalić się niezwykle bogatym portfolio. Stworzyła kostiumy do wielu głośnych produkcji, w tym do "Stranger Things", "Aż do piekła", "Pearl", "X" czy "Nigdy cię tu nie było". Regularnie współpracuje z legendarnym studiem A24.

Małgorzata Turzańska cieszy się sporym uznaniem w branży o czym świadczą kolejne nominacje do prestiżowych nagród. Chociaż ma szansę na Oscara, to nie osiada na laurach. Podkreśla również, że na swój sukces nie zapracowała sama.

Akurat tak się składa, że miałam naprawdę ogromne szczęście i trafiłam na odpowiedni czas i miejsce, no i zawsze byłam otoczona utalentowanymi ludźmi, którzy nie są ani trochę mniej zdolni ode mnie, ani mniej pracowici. Dlatego jestem przekonana, że nie zawdzięczam wszystkiego tylko sobie - powiedziała niedawno w rozmowie z Onetem.

10 lutego odbyło się coroczny lunch dla osób nominowanych do Oscara. W hotelu Beverly Hilton nie mogło zabraknąć i Turzańskiej. Kostiumografka wybrała na tę okazję oryginalną biało-czarną stylizację, którą uzupełniła złotymi dodatkami. Na swoim Instagramie opublikowała kilka zdjęć z imprezy.

Małgorzata Turzańska nie jest jedyną osobą z Polski, która pracowała nad cenioną produkcją. Za zdjęcia do filmu odpowiada operator Łukasz Żal, który ma na swoim koncie dwie nominacje do Oscara, a za fotosy Agata Grzybowska. Również ekipa techniczna w sporej części składała się z Polaków.

