Producent polskiego hitu w aktach Epsteina! Jego żona reaguje i mówi o rozwodzie

Gwiazdy Hollywood zamieszane w sprawę Epsteina

Afera Jeffreya Epsteina zatacza coraz szersze kręgi. To co działo się na wyspie milionera oraz podczas organizowanych przez niego przyjęć, od lat było tajemnicą poliszynela. Ofiary jego działalności od lat domagają się sprawiedliwości. Jednak częściej niż ze zrozumieniem spotykały się z ostracyzmem. W 2006 roku Epstein został aresztowany pod zarzutem nakłaniania do prostytucji nieletnich, a dwa lata później przyznał się do winy. Został skazany na osiemnaście miesięcy więzienia. Ostatecznie został zwolniony po trzynastu, z czego większość kary odbył w programie pracy na wolności.

Po zakończeniu wyroku Jeffrey Epstein nadal utrzymywał bliskie kontakty z wpływowymi politykami, biznesmenami i celebrytami, którzy chętnie gościli w jego posiadłościach. W 2019 roku prokuratura postawiła mu kolejne zarzuty. Został oskarżony o stworzenie systemu wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt, do którego dochodziło przez lata w jego rezydencjach. Groziło mu 45 lat więzienia. 10 sierpnia 2019 roku został znaleziony martwy w swojej celi.

Skandal Epsteina rzucił się cieniem na świat biznesu, polityki i rozrywki. Od niedawna ujawniane są stopniowo kolejne dokumenty sądowe, które odsłaniają szeroką sieć towarzyskich i biznesowych relacji milionera z wpływowymi ludźmi. Na długiej liście nazwisk znajduje się wiele gwiazd show-biznesu, polityków, a nawet członkowie europejskich rodzin królewskich, w tym książę Andrzej, Mette-Marit (żona następcy tronu Norwegii) Donald Trump wraz z żoną, Alec Baldwin, Andrew Cuomo, Naomi Campbell, Liz Hurley, Jared Leto, Jay Z czy Kevin Spacey. Część z nich jest jedynie wspomniana, inni utrzymywali z Epsteinem oraz Ghislaine Maxwell regularny kontakt i często bawili się w ich towarzystwie.

Producent polskiego hitu w aktach Epsteina!

W niedawno opublikowanych dokumentach przewija się nazwisko znanego producenta Barry'ego Josephsona. Odpowiada on za produkcję wielu kinowych i telewizyjnych hitów, w tym "Zaczarowanej", "Kości" czy "The Tick". Josephson był również producentem polskiego serialowego hitu "Ultraviolet".

Jak podaje Daily Mail, producent i Epstein regularnie wymieniali między sobą wiadomości. W 2011 roku Josephson napisał do Epsteina o pewnej dziewczynie, którą opisał jako "młodą, atrakcyjną, z niesamowitym biustem". Następnie producent dodał, że była "inteligentna, choć nie genialna, ale bardzo wydajna, gotowa zrobić wszystko, skryta i milcząca".

Z kolei w lutym 2013 roku Josephson poinformował Epsteina o nadchodzącym castingu do produkowanego przez niego serialu i zaprosił go do swojego biura, by mógł przyjrzeć się kandydatkom. Z opublikowanych dokumentów wynika również, że milioner prosił znajomego o role dla konkretnych osób. Gdy się to nie udało, Josephson zapewnił, że "zrobi wszystko, aby to naprawić".

Niedawno oświadczenie wydała żona producenta - piosenkarka Brooke Josephson. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie stwierdziła, że są w trakcie rozwodu, a ona sama nie była świadoma powiązań męża ze skazanym przestępcą seksualnym.

Barry Josephson i ja jesteśmy w trakcie rozwodu. Przez całe nasze małżeństwo nie wiedziałam o relacjach Barry'ego z Jeffreyem Epsteinem - piosenkarka poprosiła również o uszanowanie prywatności jej oraz dzieci.

