Aleksandra Kalita
2026-02-10 16:22

"Azja Express" to jeden z najpopularniejszych formatów TVN. W ubiegłym roku program na jeden sezon zawitał do Afryki, a teraz po kilku latach znowu wraca do Azji. Obecnie producenci pracują nad listą uczestników. Wiele wskazuje na to, że udało się już zwerbować pierwszych ochotników do udziału w show.

Trwają prace nad nowym sezonem "Azja Express"

"Azja Express" od lat wzbudza ogromne emocje. Program zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku i szybko stał się jednym z najpopularniejszych programów stacji. Osiem par składających się z gwiazd show-biznesu oraz ich bliskich, bierze udział w wyścigu przez niemal cały kontynent. Jest to bezlitosny test charakterów. Uczestnicy zmagają się z ekstremalnymi warunkami, różnicami kulturowymi i presją czasu. Dla widzów to okazja, by poznać ich z zupełnie innej strony.

Do tej pory wyemitowano siedem edycji. Cztery z nich (pierwsza, druga, piąta i szósta) odbywały się w Azji. W trzeciej i czwartej edycji uczestnicy przemierzali Amerykę Południową i Środkową, a w siódmej Afrykę. W historii programu "Azja Express" zmieniały się nie tylko kontynenty, ale również prowadzące. Pierwsze edycje prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak (47 l.), którą w 2020 roku zastąpiła Daria Ładocha (44 l.). W siódmym sezonie rolę prowadzącej przejęła Izabella Krzan (30 l.). I to właśnie ona poprowadzi najnowszy sezon reality show.

Wiadomo już, że program powróci do swoich korzeni i ponownie zabierze swoich uczestników do Azji. Producenci lubią trzymać widzów w niepewności i niemal do samego końca nie podają oficjalnej listy nazwisk. Robią to za nich same gwiazdy, które wielokrotnie publikowały w swoich mediach społecznościowych wymowne treści.

To pierwsi uczestnicy nowego sezonu "Azja Express"?

Wiele wskazuje na to, że i tym razem potencjalni uczestnicy programu podrzucają pewne wskazówki. Jak podaje portal Przeambitni.pl, jedną z gwiazd, która wyruszy do Azji ma być Edyta Herbuś (44 l.). Tancerka-celebrytka od kilku lat utożsamiana jest bardziej z telewizją Polsat. Występowała m.in. w "Pierwszej miłości" czy "Przyjaciółkach". Była również jedną z gwiazd ostatniej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Jak ustalił reporter portalu Przeambitni.pl, w ubiegłym tygodniu w siedzibie TVN odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział potencjalni uczestnicy ósmej edycji "Azja Express". Edyta Herbuś dodała zdjęcie z budynku stacji z wymownym podpisem "Idzie nowe".

Do TVN-u wpadł również Michał Danilczuk (33 l.). Tancerz jeszcze niedawno podbijał parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". W ubiegłym roku przeszedł jednak do konkurencji, gdzie został jurorem w powracającym po dłuższej przerwie programie "You Can Dance - Po prostu tańcz!". Co więcej, Danilczuk nie był w siedzibie TVN-u sam. Towarzyszył mu starszy brat Paweł.

Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Na razie nie potwierdzono oficjalnie żadnych nazwisk. Jednak, jak twierdzi osoba związana z produkcją show, nic nie jest przypadkowe.

Na ten moment nie możemy niczego potwierdzić, ale jeśli gwiazdy pojawiają się w siedzibie stacji i dzielą się tym w sieci, to zwykle nie jest to przypadek - przekazał informator w rozmowie z portalem Przeambitni.pl.

