Finał show "Afryka Express" dostarczył gigantycznych emocji. Ostatni wyścig przez Nairobi wyłonił zwycięzców!

"7 potworów" na dobry początek. Ruletka smaków wystawiła nerwy na próbę

Na start uczestnicy trafili do Vibanda Village, gdzie czekała na nich osławiona ruletka "7 potworów". Każdy duet musiał zakręcić nią trzykrotnie i zjeść lokalny przysmak aż do ostatniego kęsa. Nie obyło się bez grymasów, śmiechu, stresu i odrobiny paniki, bo lista potraw okazała się jednocześnie egzotyczna… i wymagająca. To pierwsze zadanie szybko ustawiło tempo rywalizacji - nie wszyscy poradzili sobie z kulinarnymi wyzwaniami równie sprawnie.

Kenijskie Muzeum Kolejnictwa i test pamięci, który namieszał

Kolejny etap zabrał finalistów do Kenijskiego Muzeum Kolejnictwa. W otoczeniu lokomotyw i wagonów przyszła pora na wspomnienia. Dziesięć zdjęć z całego sezonu należało ułożyć w poprawnej chronologii - od pierwszych chwil w Afryce aż po niedawne zadania.

Brzmiało prosto, ale emocje, zmęczenie i presja finału zrobiły swoje. Pomyłki kosztowały czas, a czas - jak wiadomo - był tu walutą najcenniejszą.

Szyfr ukryty w Nairobi. Cztery adresy, cztery liczby i wyścig bez litości

Następna gra zamieniła centrum Nairobi w gigantyczną planszę. Każda para dostała cztery miejsca do odnalezienia: Bibliotekę McMillan Memorial, tętniący życiem miejski market, pomnik Dedana Kimathiego oraz mural Galton-Fenzi Memorial.

W każdym z nich czekała ukryta liczba, która miała stworzyć czterocyfrowy kod. Każdy duet biegł inną trasą, ale wszyscy z identyczną motywacją - być pierwszymi, którzy odblokują kolejne etapy.

Afrykańskie warkocze, winyle i karmienie żyraf. Ostatnie misje przed metą

Finał prowadził też przez lokalny zakład fryzjerski, gdzie uczestnicy musieli zapleść warkocz w kenijskim stylu oraz muzyczny sklep z winylami - tam czekała kolejna wskazówka.

Jedno z najbardziej uroczych zadań odbyło się w schronisku dla żyraf. Parom powierzono przygotowanie posiłku i nakarmienie zwierząt. To był moment pełen emocji, ale również... presji, bo nawet tam liczyły się precyzja i tempo. Uczestnicy trafili także do słynnego Muzeum Karen Blixen, autorki "Pożegnania z Afryką", co stało się pięknym symbolicznie przystankiem na drodze ku ostatecznej mecie.

Wyścig na dach Kenya International Convention Centre. I wreszcie… zwycięzcy

Ostatni etap prowadził wysoko ponad Nairobi - na dach Kenya International Convention Centre. W tym miejscu, niemal w chmurach, czekał finał wielkiego afrykańskiego wyścigu. To właśnie tam padły słowa, na które wszyscy czekali od pierwszego odcinka: "Mamy zwycięzców!".

Show "Afryka Express" wygrali Edyta Zając i Michał Mikołajczak!

Jesteście zaskoczeni?

