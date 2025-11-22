Finał show "Afryka Express" dostarczył gigantycznych emocji. Ostatni wyścig przez Nairobi wyłonił zwycięzców!

To był finał, na który czekali wszyscy widzowie programu "Afryka Express". Po tygodniach zmagań w Tanzanii i Kenii, po wyprawach przez spalone słońcem sawanny, zatłoczone bazary, masajskie wioski i surowe przestrzenie Czarnego Lądu - trzy ostatnie pary stanęły do decydującego starcia. W ostatecznym wyzwaniu zmierzyli się: Edyta Zając i Michał Mikołajczak, Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski, Monika Hoffman-Piszora i Iga Hoffman. Ostatnia trasa prowadziła przez samo serce Nairobi, a chodziło o jedno - by przekroczyć metę i być pierwszym.

Na start uczestnicy trafili do Vibanda Village, gdzie czekała na nich osławiona ruletka "7 potworów". Każdy duet musiał zakręcić nią trzykrotnie i zjeść lokalny przysmak aż do ostatniego kęsa. Nie obyło się bez grymasów, śmiechu, stresu i odrobiny paniki, bo lista potraw okazała się jednocześnie egzotyczna… i wymagająca. To pierwsze zadanie szybko ustawiło tempo rywalizacji - nie wszyscy poradzili sobie z kulinarnymi wyzwaniami równie sprawnie.

Kenijskie Muzeum Kolejnictwa i test pamięci, który namieszał

Kolejny etap zabrał finalistów do Kenijskiego Muzeum Kolejnictwa. W otoczeniu lokomotyw i wagonów przyszła pora na wspomnienia. Dziesięć zdjęć z całego sezonu należało ułożyć w poprawnej chronologii - od pierwszych chwil w Afryce aż po niedawne zadania.

Brzmiało prosto, ale emocje, zmęczenie i presja finału zrobiły swoje. Pomyłki kosztowały czas, a czas - jak wiadomo - był tu walutą najcenniejszą.

Szyfr ukryty w Nairobi. Cztery adresy, cztery liczby i wyścig bez litości

Następna gra zamieniła centrum Nairobi w gigantyczną planszę. Każda para dostała cztery miejsca do odnalezienia: Bibliotekę McMillan Memorial, tętniący życiem miejski market, pomnik Dedana Kimathiego oraz mural Galton-Fenzi Memorial.

W każdym z nich czekała ukryta liczba, która miała stworzyć czterocyfrowy kod. Każdy duet biegł inną trasą, ale wszyscy z identyczną motywacją - być pierwszymi, którzy odblokują kolejne etapy.

Afrykańskie warkocze, winyle i karmienie żyraf. Ostatnie misje przed metą

Finał prowadził też przez lokalny zakład fryzjerski, gdzie uczestnicy musieli zapleść warkocz w kenijskim stylu oraz muzyczny sklep z winylami - tam czekała kolejna wskazówka.

Jedno z najbardziej uroczych zadań odbyło się w schronisku dla żyraf. Parom powierzono przygotowanie posiłku i nakarmienie zwierząt. To był moment pełen emocji, ale również... presji, bo nawet tam liczyły się precyzja i tempo. Uczestnicy trafili także do słynnego Muzeum Karen Blixen, autorki "Pożegnania z Afryką", co stało się pięknym symbolicznie przystankiem na drodze ku ostatecznej mecie.

Wyścig na dach Kenya International Convention Centre. I wreszcie… zwycięzcy

Ostatni etap prowadził wysoko ponad Nairobi - na dach Kenya International Convention Centre. W tym miejscu, niemal w chmurach, czekał finał wielkiego afrykańskiego wyścigu. To właśnie tam padły słowa, na które wszyscy czekali od pierwszego odcinka: "Mamy zwycięzców!".

Show "Afryka Express" wygrali Edyta Zając i Michał Mikołajczak!

Jesteście zaskoczeni?

