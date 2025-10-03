Ewa Gawryluk płakała, gdy opowiadała o swojej przeszłości i byłym mężu. "To jest choroba"

Ewy Gawryluk od ponad dwóch dekad nierozerwalnie kojarzy się z serialem "Na Wspólnej", gdzie wciela się w Ewę Nowak-Hoffer. Teraz aktorka próbuje swoich sił w podróżniczym show "Afryka Express", w którym uczestniczy razem z obecnym mężem, Piotrem Domanieckim – trenerem bramkarzy i nauczycielem wychowania fizycznego. Para powiedziała sobie "tak" wiosną 2024 roku.

Zanim jednak Ewa Gawryluk ułożyła sobie życie u boku Domanieckiego, przez wiele lat była związana z aktorem Waldemarem Błaszczykiem. To właśnie z nim doczekała się córki Marii. Małżeństwo trwało ponad dwie dekady, a rozwód pary został potwierdzony w grudniu 2021 roku.

Ewa Gawryluk opowiedziała o pierwszym mężu

Choć aktorka zazwyczaj stroni od publicznego komentowania swojego życia prywatnego, w najnowszym odcinku "Afryka Express" otworzyła się przed kamerami. Zdecydowała się opowiedzieć o osobistych doświadczeniach, które nie należały do łatwych.

Z pierwszym mężem mam córkę, ale nie mamy kontaktu. Niefajnych rzeczy się nie wspomina dobrze. To jest ten czas, kiedy jest niefajnie, później jest jeszcze niefajniej, a później trzeba podjąć decyzję

– wyznała przed kamerami.

Ewa Gawryluk o swojej chorobie: "Tego nie widać"

W rozmowie z ekipą programu Ewa Gawryluk przyznała także, że zmagała się z problemami natury psychicznej. Zwróciła uwagę, że choroby umysłu nie są widoczne na pierwszy rzut oka i dlatego tak ważne jest, by nie bać się korzystać z pomocy specjalistów.

To jest choroba umysłu. Tego nie widać. Dlatego mówię, że to jest fajne, iść na psychoterapię i porozmawiać, wyrzucić to z siebie. I mieć z tyłu głowy, że to się może powtórzyć

– podkreśliła.

Ewy Gawryluk odnalazła szczęście u boku Piotr Domanieckiego

Choć lata spędzone u boku Waldemara Błaszczyka zakończyły się rozwodem, aktorka ponownie znalazła szczęście. 1 czerwca 2024 roku Ewa Gawryluk potwierdziła, że wyszła za Piotra Domanieckiego. Jej mąż jest absolwentem warszawskiej AWF, pasjonatem lotnictwa i byłym triathlonistą.

Teraz para wspólnie przeżywa afrykańską przygodę na oczach widzów. Udział w "Afryka Express" to dla nich nie tylko rywalizacja, ale i okazja do wzajemnego wsparcia w wymagających warunkach.

