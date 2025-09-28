Tylko u nas! Niezła bibka gwiazd Afryka Express. Obejrzeli razem odcinek, a potem poszli w tango. Iwan wyszedł ostatni

Gwiazdy "Afryka Express" po godzinie 23-ej pojawiły się razem w piano bar. Nikt nie przegapił imprezki, ciężko byłoby szpilkę wbić między głowami. Izabella Krzan i Nikodem Rozbicki przyciągali niezmiennie uwagę. Ale bohaterem bibki stał się Tomasz Iwan, który po groźnym wypadku odszedł z 4. odcinka show TVN.

Tomasz Iwan odszedł, ale imprezy nie odpuścił

Tomasz Iwan w 4. odcinku "Afryka Express" przeżył ogromny dramat. Jego wypadek wyglądał naprawdę bardzo źle i niebezpiecznie. Piłkarz wpadł prosto pod pędzący motocykl!

To chyba jakiś cud, że ja w ogóle tutaj stoję o własnych nogach

- opisywał swoje odczucia bohater, który ostatecznie odszedł z show TVN.

Na szczęście Tomasz Iwan w momencie emisji 4. odcinka, z którego odszedł, czuł już się bardzo dobrze. Najwyraźniej trauma po wypadku odpuściła, bo właśnie piłkarz i jego partnerka, Karolina Woźniak opuścili piano bar jako ostatni! Jak zaszaleli były reprezentant Polski w piłce nożnej oraz modelka zobaczysz tylko u nas w unikalnej galerii zdjęć.

Ugonoh bawił się szampańsko

Kto bawił się najlepiej na imprezie gwiazd "Afryka Express"? Ze zdjęć w naszej galerii wynika, że niewątpliwie królem wydarzenia był Ugonoh. Gwiazdor wczuł się w klimat i muzyka także najwyraźniej niosła go do tańca. Jak on dał radę tak szaleć w tłumie?

Marek Kościkiewicz też nieźle się bawił i niewątpliwie był dumny ze swojej partnerki. Ładna z nich para, prawda? Nikodem Rozbicki nie pokazał nowej partnerki i wciąż nie wiadomo, czy ktoś skradł już jego serce po rozstaniu z Julią Wieniawą. Ale może Wasze oczy wypatrzą jednak kogoś w tym tłumie?

