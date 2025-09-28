Tylko u nas! Niezła bibka gwiazd Afryka Express. Obejrzeli razem odcinek, a potem poszli w tango. Iwan wyszedł ostatni

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-09-28 12:47

Z 4. odcinka show "Afryka Express" niespodziewanie odszedł Tomasz Iwan. Piłkarz miał okropny wypadek, wpadł wprost pod pędzący motocykl. Ale z imprezy, która zaczęła się w sobotę po emisji odcinka, wyszedł jako ostatni. Zobacz, jak się szampańsko bawiły wszystkie gwiazdy show TVN w naszej galerii zdjęć!

Gwiazdy "Afryka Express" po godzinie 23-ej pojawiły się razem w piano bar. Nikt nie przegapił  imprezki, ciężko byłoby szpilkę wbić między głowami. Izabella Krzan i Nikodem Rozbicki przyciągali niezmiennie uwagę. Ale bohaterem bibki stał się Tomasz Iwan, który po groźnym wypadku odszedł z 4. odcinka show TVN. 

Tomasz Iwan odszedł, ale imprezy nie odpuścił

Tomasz Iwan w 4. odcinku "Afryka Express" przeżył ogromny dramat. Jego wypadek wyglądał naprawdę bardzo źle i niebezpiecznie. Piłkarz wpadł prosto pod pędzący motocykl!

To chyba jakiś cud, że ja w ogóle tutaj stoję o własnych nogach

- opisywał swoje odczucia bohater, który ostatecznie odszedł z show TVN. 

Na szczęście Tomasz Iwan w momencie emisji 4. odcinka, z którego odszedł, czuł już się bardzo dobrze. Najwyraźniej trauma po wypadku odpuściła, bo właśnie piłkarz i jego partnerka, Karolina Woźniak opuścili piano bar jako ostatni! Jak zaszaleli były reprezentant Polski w piłce nożnej oraz modelka zobaczysz tylko u nas w unikalnej galerii zdjęć. 

Ugonoh bawił się szampańsko

Kto bawił się najlepiej na imprezie gwiazd "Afryka Express"? Ze zdjęć w naszej galerii wynika, że niewątpliwie królem wydarzenia był Ugonoh. Gwiazdor wczuł się w klimat i muzyka także najwyraźniej niosła go do tańca. Jak on dał radę tak szaleć w tłumie?

Marek Kościkiewicz też nieźle się bawił i niewątpliwie był dumny ze swojej partnerki. Ładna z nich para, prawda? Nikodem Rozbicki nie pokazał nowej partnerki i wciąż nie wiadomo, czy ktoś skradł już jego serce po rozstaniu z Julią Wieniawą. Ale może Wasze oczy wypatrzą jednak kogoś w tym tłumie?

Zobacz też: Nocny melanż u Julii Wieniawy. Roxie Węgiel poniosło na środku ulicy. Co tam się wyprawia?! Mamy zdjęcia

Niezła bibka Afryka Express. Obejrzeli razem odcinek, a potem poszli w tango. Iwan wyszedł ostatni
45 zdjęć
Sonda
Komu kibicujesz w "Afryka Express"?
Super Express Google News
Wypadek w "Afryka Express". To mogło zakończyć się tragicznie!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIKODEM ROZBICKI
Izabella Krzan
MAREK KOŚCIKIEWICZ
TVN
Afryka Express