Nocny melanż u Julii Wieniawy. Roxie Węgiel poniosło na środku ulicy. Co tam się wyprawia?! Mamy zdjęcia

Julia Wieniawa urządziła huczną imprezę

Julia Wieniawa idzie jak burza. Możemy oglądać ją w najpopularniejszych filmach i serialach. Właśnie powstaje druga część kinowego hitu "Dalej jazda". Aktorkę zobaczymy też w powracającej po latach "Rodzince.pl". Ale jej wciąż jest mało, więc koncertuje i wydała właśnie nową płytę. Na albumie "Światłocienie" znalazły się elektroniczne piosenki, które mają pokazywać dwie natury Julki - tę medialną, ułożoną i rozsądną oraz drugą - niegrzeczną, która ujawnia się często dopiero w nocy. Swoje alter ego gwiazda nadała imię Anastazja.

Podczas imprezy z okazji premiery płyty do głosu doszła chyba ta druga, bo to, co działo się na scenie, zawstydziło niejednego widza. Julia dała popis wokalny i taneczny. Kusiła i wiła się jak wąż. Nie zabrakło też zaszczytów, bo okazało się, że płyta "Światłocienie" jeszcze przed premierą została Złotą Płytą.

Na imprezie pojawili się przyjaciele Julii Wieniawy z branży - Maffashion, Ewa Chodakowska, Ada Fijał, Karolina Pisarek, Marcin Tyszka, Jacek Jelonek czy Gabi Drzewiecka. Nie zabrakło też Roxie Węgiel, która oczywiście zabrała ze sobą męża - Kevina Mgleja.

Gabi Drzewiecka z nowym facetem. Całuśna Roxie Węgiel

Impreza trwała niemal do rana. Gdy towarzystwo rozchodziło się do taksówek, okazało się, kto z kim przyszedł, a raczej - z kim wraca do domu. Gabi Drzewiecka, prezenterka TVP, wtulała się w Józka Gąsienicę-Gładczana, którego poznała podczas nagrań reality show "Azja Express".

Przed klubem, w którym odbywała się impreza, pojawił się też Kuba Karaś, z którym od kilku miesięcy łączy się Wieniawę.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej nie mogli się od siebie odkleić. Nagle zaczęli całować się na środku ulicy! Na uwagę zasługuje też stylizacja wokalistki - Roxie wbiła się w kusą lateksową spódniczkę. Na nogach miała zaś botki na gigantycznych koturnach. Maffashion zaciągała się zaś elektronicznym papierosem.

Zobaczcie w naszej galerii, co działo się po imprezie Julii Wieniawy.

Julia Wieniawa pojedzie na Eurowizję? Zdradziła nam, co sądzi o konkursie