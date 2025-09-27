Nocny melanż u Julii Wieniawy. Roxie Węgiel poniosło na środku ulicy. Co tam się wyprawia?! Mamy zdjęcia

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-09-27 4:00

Julia Wieniawa urządziła w stolicy wielką imprezę. Wszystko to z okazji premiery jej nowej płyty pod tytułem "Światłocienie". Na wydarzeniu zjawił się tłum celebrytów. Ale najciekawsze działo się dopiero, gdy zaczęli się rozchodzić. Pod osłoną nocy okazało się, kto z kim przyszedł. A raczej - kto z kim wraca do domu. Zobaczcie nasze zdjęcia paparazzi.

Julia Wieniawa urządziła huczną imprezę

Julia Wieniawa idzie jak burza. Możemy oglądać ją w najpopularniejszych filmach i serialach. Właśnie powstaje druga część kinowego hitu "Dalej jazda". Aktorkę zobaczymy też w powracającej po latach "Rodzince.pl". Ale jej wciąż jest mało, więc koncertuje i wydała właśnie nową płytę. Na albumie "Światłocienie" znalazły się elektroniczne piosenki, które mają pokazywać dwie natury Julki - tę medialną, ułożoną i rozsądną oraz drugą - niegrzeczną, która ujawnia się często dopiero w nocy. Swoje alter ego gwiazda nadała imię Anastazja. 

Podczas imprezy z okazji premiery płyty do głosu doszła chyba ta druga, bo to, co działo się na scenie, zawstydziło niejednego widza. Julia dała popis wokalny i taneczny. Kusiła i wiła się jak wąż. Nie zabrakło też zaszczytów, bo okazało się, że płyta "Światłocienie" jeszcze przed premierą została Złotą Płytą. 

NIE PRZEGAP: Julia Wieniawa dosiadła konia, a internet stracił równowagę. Odziana w kuse body pręży pośladki w stringach

Na imprezie pojawili się przyjaciele Julii Wieniawy z branży - Maffashion, Ewa Chodakowska, Ada Fijał, Karolina Pisarek, Marcin Tyszka, Jacek Jelonek czy Gabi Drzewiecka. Nie zabrakło też Roxie Węgiel, która oczywiście zabrała ze sobą męża - Kevina Mgleja. 

ZOBACZ: Roksana Węgiel odziana w soczystą czerwień rozpaliła Madryt! Co za dekolt!

Gabi Drzewiecka z nowym facetem. Całuśna Roxie Węgiel

Impreza trwała niemal do rana. Gdy towarzystwo rozchodziło się do taksówek, okazało się, kto z kim przyszedł, a raczej - z kim wraca do domu. Gabi Drzewiecka, prezenterka TVP, wtulała się w Józka Gąsienicę-Gładczana, którego poznała podczas nagrań reality show "Azja Express". 

Przed klubem, w którym odbywała się impreza, pojawił się też Kuba Karaś, z którym od kilku miesięcy łączy się Wieniawę.

NIE PRZEGAP: Julia Wieniawa odbiła znanej koleżance chłopaka! I to drugi raz - tego samego! Mamy zdjęcia

Roxie Węgiel i Kevin Mglej nie mogli się od siebie odkleić. Nagle zaczęli całować się na środku ulicy! Na uwagę zasługuje też stylizacja wokalistki - Roxie wbiła się w kusą lateksową spódniczkę. Na nogach miała zaś botki na gigantycznych koturnach. Maffashion zaciągała się zaś elektronicznym papierosem. 

Zobaczcie w naszej galerii, co działo się po imprezie Julii Wieniawy.

Impreza u Julii Wieniawy
39 zdjęć
Julia Wieniawa pojedzie na Eurowizję? Zdradziła nam, co sądzi o konkursie
Sonda
Lubisz twórczość muzyczną Julii Wieniawy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GABI DRZEWIECKA
JULIA WIENIAWA
kevin mglej
ROKSANA (ROXIE) WĘGIEL
ROXIE WĘGIEL
MAFFASHION