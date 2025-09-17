Julia Wieniawa dosiadła konia, a internet stracił równowagę. Odziana w kuse body pręży pośladki w stringach

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-09-17 22:31

Julia Wieniawa zrobiła show w siodle – i to takie, że Instagram prawie eksplodował. Kusy strój, odważne pozy i czarny rumak sprawiły, że kulisy sesji wyglądają jak scena z gorącego teledysku albo... artystycznego filmu dla dorosłych. Internet zapłonął, a fani nie mają wątpliwości: to najodważniejsze zdjęcia w karierze gwiazdy.

Julia Wieniawa najwyrażniej nie ma sobie równych, jeśli chodzi o odważne sesje zdjęciowe. Gwiazda młodego pokolenia weszła na plan sesji do "Glamour" i kompletnie przejęła show. Tym razem nie były to jednak klasyczne kadry w studiu, lecz zdjęcia, które na długo zapiszą się w pamięci fanów.

Wieniawa na rumaku

Na Instagramie aktorki i piosenkarki pojawiły się kulisy niezwykłej sesji. Wieniawa w kusym body wsiadła na potężnego, czarnego konia i zaprezentowała się w pozach, które bardziej przypominały kadry z teledysku Beyoncé niż typowy magazyn mody. Fani przecierali oczy ze zdumienia – odważna stylizacja i aura pewności siebie sprawiły, że trudno było oderwać wzrok. To backstage sesji okładkowej, której efekty przedstawiła również na Instagramie:

Dwie okładki nowego numeru magazynu @glamourpoland. Sesja nawiązuje do dualizmu na mojej płycie “Światłocienie” i pokazuje moje dwa oblicza. Zachęcam też do przeczytania wywiadu, w którym opowiadam o albumie, jego procesie i skąd wziął się cały pomysł. Którą okładkę wybieracie? 1 czy 2? Dajcie znać w komentarzu

- poprosiła fanów. Na reakcje nie czekała dlugo!

Zobacz też: Wieniawa wywijała pupą przed tłumem, zdjęła stanik i rzuciła w publiczność! Szokujące sceny na BitterSweet Festival

Nic nie zostawia wyobraźni

Choć Julia od dawna uchodzi za ikonę stylu, tym razem poszła krok dalej. Skąpe body odsłaniało więcej niż zazwyczaj, a połączenie z naturalną scenografią nadało zdjęciom charakteru rodem z filmowego westernu. Komentarze internautów mówią same za siebie: „Bogini!”, „Petarda!”, „Wow, Julia, przeszłaś samą siebie”.

Backstage, który przejdzie do historii

Nie bez powodu zdjęcia okrzyknięto jednym z najgorętszych momentów tej jesieni w show-biznesie. Kulisy sesji błyskawicznie obiegły sieć, a Wieniawa po raz kolejny przyciągnęła uwagę milionów. Sama artystka nie skomentowała jeszcze reakcji fanów, ale wystarczy rzut oka na jej profile w mediach społecznościowych, by zobaczyć, jak ogromne emocje wywołała ta odważna odsłona.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JULIA WIENIAWA