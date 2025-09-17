Julia Wieniawa dosiadła konia, a internet stracił równowagę. Odziana w kuse body pręży pośladki w stringach

Julia Wieniawa najwyrażniej nie ma sobie równych, jeśli chodzi o odważne sesje zdjęciowe. Gwiazda młodego pokolenia weszła na plan sesji do "Glamour" i kompletnie przejęła show. Tym razem nie były to jednak klasyczne kadry w studiu, lecz zdjęcia, które na długo zapiszą się w pamięci fanów.

Wieniawa na rumaku

Na Instagramie aktorki i piosenkarki pojawiły się kulisy niezwykłej sesji. Wieniawa w kusym body wsiadła na potężnego, czarnego konia i zaprezentowała się w pozach, które bardziej przypominały kadry z teledysku Beyoncé niż typowy magazyn mody. Fani przecierali oczy ze zdumienia – odważna stylizacja i aura pewności siebie sprawiły, że trudno było oderwać wzrok. To backstage sesji okładkowej, której efekty przedstawiła również na Instagramie:

Dwie okładki nowego numeru magazynu @glamourpoland. Sesja nawiązuje do dualizmu na mojej płycie “Światłocienie” i pokazuje moje dwa oblicza. Zachęcam też do przeczytania wywiadu, w którym opowiadam o albumie, jego procesie i skąd wziął się cały pomysł. Którą okładkę wybieracie? 1 czy 2? Dajcie znać w komentarzu

- poprosiła fanów. Na reakcje nie czekała dlugo!

Nic nie zostawia wyobraźni

Choć Julia od dawna uchodzi za ikonę stylu, tym razem poszła krok dalej. Skąpe body odsłaniało więcej niż zazwyczaj, a połączenie z naturalną scenografią nadało zdjęciom charakteru rodem z filmowego westernu. Komentarze internautów mówią same za siebie: „Bogini!”, „Petarda!”, „Wow, Julia, przeszłaś samą siebie”.

Backstage, który przejdzie do historii

Nie bez powodu zdjęcia okrzyknięto jednym z najgorętszych momentów tej jesieni w show-biznesie. Kulisy sesji błyskawicznie obiegły sieć, a Wieniawa po raz kolejny przyciągnęła uwagę milionów. Sama artystka nie skomentowała jeszcze reakcji fanów, ale wystarczy rzut oka na jej profile w mediach społecznościowych, by zobaczyć, jak ogromne emocje wywołała ta odważna odsłona.