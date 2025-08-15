BitterSweet Festival 2025: Julia Wieniawa rozgogolona, rozgrzana i rozśpiewana

Julia Wieniawa to piękna dziewczyna i często to pokazuje - czy na stylizacjach na ściance, czy na fotkach z wakacji w skąpych zestawach bikini. Tym razem postanowiła zaszaleć na scenie, gdzie zaśpiewała do tłumów pierwszego dnia BitterSweet Festival w Poznaniu. Gwiazda zachwyciła wokalem, bardzo wyzywającym tańcem i wielokrotnie zmienianymi ciuszkami - z każdą zmianą była coraz bardziej goła.

Skąpe kreacje Julii Wieniawy na BitterSweet Festival

Julka Wieniawa zaprezentowała się między innymi w jeansowym bolerku i poszarpanej spodnio-spódnicy do ziemi.A potem zaczęła zrzucać garderobę!

Zanim zaczęła się rozbierać, zaśpiewała swój hit "Kocham", wyszła do tłumu i zbliżyła się do publiczności. Na nagraniach w social-mediach widać, że niektóre młode fanki wpadały dosłownie w histerię i płakały ze wzrokiem wlepionym w swoją idolkę.

Gdy Julia Wieniawa zaczęła się pozbywać kolejnych elementów garderoby, zobaczyliśmy ją w stringo-szortach (?), czymś w rodzaju gorsetu założonego tył na przód i staniku, a to wszystko założone na cieliste body imitujące nagą skórę, ale jednocześnie chroniące newralgiczne strefy przed "wypadnięciem" w oko obiektywów...

Wiła się sama, wiła się z tancerzem, a także trzęsła pupą z tancerkami. Układ choreograficzny Julki przyprawiał o zawroty głowy! Do tego w pewnym momencie... zerwała z siebie stanik, zostając w cielistym body, wysadzanym kryształkami na sutkach. Stanik rzuciła... w tłum fanów. Z pewnością ten, kto złapał bieliznę Wieniawy, był bardzo szczęśliwy...

Zobaczcie relację z erotycznego show Wieniawy w galerii pod tekstem!