Rozgogolona Julia Wieniawa. Pokazała się w samej bieliźnie! Tym stanikiem rzuciła w publiczność

Julia Wieniawa ma młodzieńczą urodę i gdyby chciała, wciąż mogłaby uchodzić za grzeczną uczennicę. Ale nie chce. 26-letnia gwiazda śmiało poczyna sobie w show-biznesie, a jej roznegliżowane zdjęcia podbijają sieć. A jednak wszystko wciąż ze smakiem i bez zbędnej wulgarności. Kto jak kto, ale Wieniawa umie pokazać sporo ciała, prezentować się kusząco i jednocześnie nie przekroczyć cienkiej granicy między dobrym smakiem a jego brakiem.

Wieniawa w samej bieliźnie. WOW!

Ostatnio na instagramowym profilu Julii pojawiły się zdjęcia, do których pozowała bardziej rozebrana niż ubrana. I wyglądała przy tym doskonale. Gwiazda zrobiła sobie selfie we własnej garderobie, a zielona wykładzina i drewniane meble okazały się ładnym tłem do fotek w bieliźnie.

Najpierw Wieniawa zapozowała w spodniach od piżamy i w białym staniku, później wybrała inną, choć wciąż jasną, górę, a spodnie zrzuciła, pokazując wszystkim fikuśne figi z falbankami.

Na koniec na zdjęcia załapał się zielony stanik o sportowym kroju, ale z prześwitami. Była też czarna bielizna znana fanom gwiazdy z jej występów. Julia szczerze przyznała, że bieliźniane fotki nie są przypadkowe. Piosenkarka i aktorka została bowiem ambasadorką marki tworzącej bieliznę dla kobiet.

Na początek wybrałam dla Was moje ulubione produkty, które testuję już od paru miesięcy zarówno na scenie jak i w życiu prywatnym. Zobaczcie na zdjęciach kilka z nich - napisała.

Wieniawa rzucała stanikiem ze sceny

Niedawno Wieniawa wystąpiła podczas BitterSweet Festival, gdzie zaskoczyła swoich fanów. Śpiewając, rozbierała się, a w końcu zrobiła coś wyjątkowego i w rockowym stylu.

Najpierw wiła się z tancerzem, a także trzęsła pupą z tancerkami. Do tego w pewnym momencie zerwała z siebie stanik, zostając w cielistym body, wysadzanym kryształkami. Stanik rzuciła w tłum fanów. Takie rzeczy tylko na koncertach Julki!

Stanik, który poleciał w publikę, pojawił się także na ujęciach na instagramowym profilu Wieniawy.

Julia Wieniawa była gnębiona w szkole? Wszystko nam wyznała