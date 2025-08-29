Urbańska pokazała wszystko, Węgiel jak do łóżka, a Gabor jak po imprezie. Wieniawa pomyliła imprezy?

Urbańska pokazała wszystko, Węgiel jak do łóżka, a Gabor jak po melanżu. Wieniawa pomyliła imprezy?

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-29 16:46

Radio RMF FM zaprezentowało jesienną ramówkę. Na imprezie pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu, a ich stylizacje wywołały lawinę komentarzy. Julia Wieniawa wyglądała, jakby przyszła prosto na rozpoczęcie roku szkolnego, Natasza Urbańska odsłoniła dekolt do pasa, a Roxie Węgiel zdecydowała się na look przypominający piżamę. Nie zabrakło też innych barwnych kreacji!

W piątkowy poranek Radio RMF FM zorganizowało wydarzenie promujące nadchodzący sezon. To właśnie podczas tego spotkania zaprezentowano nową, jesienną ramówkę. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko dziennikarzy i radiowych prowadzących, ale także gwiazdy znane z estrady, telewizji i mediów społecznościowych.

Tłum gwiazd na prezentacji nowej ramówki

Ścianka ustawiona specjalnie na tę okazję stała się prawdziwym pokazem mody - od eleganckich kreacji, po zupełnie zaskakujące, a czasem nawet kontrowersyjne stylizacje. Największe emocje wzbudziła Julia Wieniawa, która postawiła na biały look z koszulą i krawatem. Wokalistka i aktorka wyglądała, jakby… właśnie przyszła na rozpoczęcie roku szkolnego. Ten nieoczywisty wybór wyróżniał się na tle typowo stonowanych stylizacji reszty gwiazd.

Natasza Urbańska zdecydowała się na kreację w bieli, ale to jej odważny dekolt do pasa przyciągał największą uwagę fotoreporterów. Artystka udowodniła, że wciąż potrafi zaskakiwać odważnymi lookami.

Roxie Węgiel postawiła z kolei na luz. Jej stylizacja z odkrytym brzuchem wywołała ogromne emocje, bo wiele osób może uznać, że przypominała… piżamę. Gwiazda estrady po raz kolejny pokazała jednak, że nie boi się eksperymentów.

Również Viki Gabor zwróciła uwagę swoim lookiem - piosenkarka pojawiła się w porwanym swetrze, co idealnie wpisało się w klimat nonszalancji.

Carla Fernandes postawiła na uroczy akcent, na czerwonym dywanie pozowała z pieskiem na rękach, czym skradła serca publiczności.

Odeta Moro wyglądała bardzo elegancko w błękitnym garniturze, a Daria Syta wybrała czarną sukienkę przypominającą… koszulę nocną. Oba outfity na pewno przyciągnęły spojrzenia.

Nieco bardziej na sportowo zaprezentował się Piotr Musiałkowski, który na imprezę przybył w dresie, czym mocno wyróżniał się spośród eleganckich gwiazd.

Na imprezie nie zabrakło także nowych prowadzących program "halo tu polsat" Oli Filipek i Aleksandra Sikory. Para ochoczo pozowała do zdjęć, prezentując na ściance śnieżnobiałe ząbki.

