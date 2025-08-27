Z "Tańca z Gwiazdami" do "Halo, tu Polsat"! Oto nowa para prowadzących

Zmiany w programie "Halo, tu Polsat"

Polsat z przytupem zaczyna jesień. Ulubione programy Polaków już za chwilę wrócą na antenę. Niektóre z nich w nieco odświeżonym składzie. W środę, 27 sierpnia odbyła się konferencja prasowa "Halo, tu Polsat", podczas której zaprezentowano wszystkie pary prowadzących. Nie obyło się bez zmian.

Kilka dni temu informowaliśmy o zawodowym "rozwodzie" Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza. Nie oznacza to jednak, że nie pojawią się już w programie. Sympatyczni prowadzący powrócą z nowymi telewizyjnymi partnerami. U boku Ibisza pojawi się zjawiskowa Ewa Wachowicz, a Sykut-Jeżynie towarzyszyć będzie Tomasz Wolny.

Jednak to nie jedyne zmiany. Do "Halo, tu Polsat" dołączyła bowiem zupełnie nowa para prowadzących! Na żółtej kanapie jesienią zasiądą Aleksandra Filipek oraz Aleksander Sikora! Stworzą tym samym piątą parę.

Oto wszystkie pary "Halo, tu Polsat":

Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny

Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora

Agnieszka Hyży i Maciej Rock

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Z "Tańca z Gwiazdami" do "Halo, tu Polsat"

Ola Filipek ma już za sobą telewizyjny debiut w "Halo, tu Polsat". W programie pojawiła się jednak jako gość, a dokładnie uczestniczka szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Z programem pożegnała się w szóstym odcinku, ale i tak była bardzo dumna ze swoich tanecznych osiągnięć!

Do tanecznej rywalizacji szykuje się również jej partner ze śniadaniówki Polsatu. Aleksander Sikora po odejściu z TVP właśnie w słonecznej stacji znalazł swoje miejsce. Kilka tygodni temu oficjalnie potwierdzono jego udział w "Dancing With The Stars". Gwiazdor będzie musiał więc połączyć intensywne treningi z wczesnym wstawaniem do pracy. W poprzedniej edycji z takim wyzwaniem zmagał się Maciej Kurzajewski, który z programu odpadł już w drugim odcinku.

