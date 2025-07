Pilne! Były gwiazdor TVP oficjalnie w "Tańcu z Gwiazdami". Bezpodstawnie podejrzewali go o romans z Małgorzatą Tomaszewską

Aleksander Sikora w programie "Taniec z Gwiazdami". Lista uczestników show Polsatu

Klamka zapadła. Były gwiazdor TVP i telewizyjny partner Małgorzaty Tomaszewskiej pojawi się w jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Aleksander Sikora został już oficjalnie zaprezentowany.

W jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy Olka Sikorę – prezentera, konferansjera i dziennikarza, znanego z ogromnej energii i poczucia humoru! Na co dzień prowadzi programy telewizyjne i wydarzenia na żywo, a teraz zmierzy się z zupełnie nowym wyzwaniem – parkietem! Czy jego sceniczna pewność pomoże w tańcu? Przekonamy się już jesienią!

- czytamy na oficjalnym profilu show na Instagramie. W ostatnich dniach Polsat potwierdził udział kilku innych gwiazd w tanecznym show. Zaprezentowany został m.in. Maurycy Popiel, aktor znany z takich seriali jak "M jak miłość" czy "Czas honoru". Wiadomo także, że w jesiennej edycji "Tańca" z Gwiazdami" o Kryształową Kulę rywalizować będzie piosenkarka Lanberry. Jednak największe emocje budzi to, że w show wystąpi sam Tomasz Karolak. Oprócz wymienionych artystów w najbliższej serii programu "Taniec z Gwiazdami" zobaczymy Ewę Mingę, Maję Bohosiewicz, Michała Czerneckiego, Barbarę Bursztynowicz, Katarzynę Zillmann i Wiktorię Gorodecką.

Pod artykułem znajduje się Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska. To przyjaźń, a nie miłość

Aleksander Sikora do Polsatu trafił w czerwcu 2024 roku. Mimo stosunkowo krótkiego stażu pracy w tej stacji zdążył już złapać komitywę z samym Krzysztofem Ibiszem, czyli prowadzącym m.in... "Taniec z Gwiazdami". Wcześniej 35-letni prezenter długo związany był z TVP. Widzowie najlepiej znają go z programu "Pytanie na śniadanie", w którym występował w duecie z Małgorzatą Tomaszewską. Po tym, gdy okazało się, że celebrytka jest w ciąży, wiele osób podejrzewało, że to Aleksander Sikora jest ojcem dziecka. Mówiło się, że Małgorzata Tomaszewska ma z nim romans, co okazało się wierutną bzdura. Faktem jest jednak to, że byli prezenterzy "Pytania na śniadanie" się ze sobą kumplują.

Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się "telewizyjnym małżeństwem". W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem

- wyznał kiedyś w mediach społecznościowych uczestnik najbliższej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Pod quizem prezentujemy galerię z finału ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami"

Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Następne pytanie