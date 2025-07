"Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga widzów nie tylko emocjonującymi występami, ale i udziałem popularnych osobistości ze świata show-biznesu. Do grona uczestników najnowszej edycji właśnie dołączył Maurycy Popiel. To aktor filmowy, serialowy i teatralny, który zyskał sympatię widzów dzięki rolom w takich produkcjach jak "Miasto 44", "Czas honoru" czy "M jak miłość". Teraz przyszedł czas na zupełnie nowe wyzwanie – wejście na parkiet!

"Taniec z Gwiazdami": kolejna gwiazda ogłoszona. To Maurycy Popel z "M jak miłość"

Maurycy Popiel to artysta z wieloletnim doświadczeniem scenicznym. Choć na co dzień występuje w teatrze i przed kamerami, tym razem czeka go zupełnie inny rodzaj występu. Samba, walc angielski czy ognista cha-cha – to tylko część wyzwań, jakie czekają na aktora w "Tańcu z Gwiazdami". Produkcja programu już zapowiada, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć go w zupełnie nowej odsłonie – pełnej emocji, pasji i ruchu.

Dla Popiela będzie to debiut na tanecznym parkiecie, ale wiele wskazuje na to, że może zaskoczyć publiczność. Choć nie mówi wprost o swoich tanecznych umiejętnościach, jego teatralna charyzma i sceniczna obecność mogą okazać się wielkimi atutami w rywalizacji o Kryształową Kulę.

Czas na kolejne taneczne ogłoszenie! W nadchodzącej edycji „Tańca z Gwiazdami" zobaczymy Maurycego Popiela – aktora filmowego i teatralnego, znanego m.in. z ról w takich produkcjach jak "Miasto 44", "Czas honoru" czy "M jak miłość", gdzie od lat wciela się w postać Olka Chodakowskiego

