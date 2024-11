Gwiazdorska para rozstała się na dobre? Znajomi aktora z "M jak miłość" wszystko zdradzili

Maurycy Popiel, znany widzom z "M jak miłość", rozstał się z żoną Izabelą Warykiewicz? Plotki na ten temat pojawiły się już jakiś czas temu. Teraz wypowiedzieli się znajomi aktora. Co się stało? I kiedy? Wygląda na to, że do rozstania miało dojść już zeszłej zimy!