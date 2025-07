Kolejny aktor w "Tańcu z Gwiazdami"? Dopiero co było głośno o jego rozwodzie! Maurycy Popiel będzie drugim Filipem Gurłaczem?

Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartuje już we wrześniu. Mniej niż dwa miesiące przed tym terminem wciąż nie wiadomo, kto pojawi się na parkiecie! Część nazwisk już zdradzono, ale to wciąż za mało, by mówić o pełnym składzie.

Potwierdzono udział Tomasza Karolaka, który jest jedną z najbardziej znanych gwiazd przyszłej 17. edycji hitu Polsatu. Wiadomo też, że zatańczą Maja Bohosiewicz czy Ewa Minge. Ta ostatnia już szlifuje formę, aby nie dać się pokonać młodszym konkurentom! Ostatnio pokazała, jak pływa i jednocześnie "walczy o życie". To stwierdzenie mocno przesadzone, bo kto jak kto, ale projektantka jest bardzo wysportowana.

Zobacz także: Gwiazdorska para rozstała się na dobre? Znajomi aktora z "M jak miłość" wszystko zdradzili

Teraz plotkuje się, że do tych gwiazd dołączy Maurycy Popiel. Widzowie znają go z "M jak miłość", a kilka miesięcy temu sporo mówiło się o rozwodzie aktora!

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Bizneswoman wystąpi w jesiennej edycji! Oficjalny komunikat

Maurycy Popiel w "Tańcu z Gwiazdami"? Polsat jeszcze tego nie potwierdził

O tym, że w "Tańcu z Gwiazdami" wystąpi Ewa Minge, poinformowano jeszcze podczas finału 16. edycji. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się 17., a wciąż nie wiadomo, kogo zobaczymy na parkiecie. I to zarówno po stronie celebryckiej, jak i trenerskiej. Swój udział potwierdziła co prawda Agnieszka Kaczorowska, ale co z resztą? Jakie pary będziemy oglądać? I ile duetów powalczy o głosy widzów?

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Totalny odlot po ogłoszeniu Tomasza Karolaka! Co tam się wyrabia?!

Polsat ogłosił już, że we wrześniu o Kryształową Kulę powalczą Michał Czernecki, Tomasz Karolak, Maja Bohosiewicz i Ewa Minge. I... to tyle. Cztery gwiazdy to o wiele za mało, ale Polsat kolejne nazwiska ujawnia co jakiś czas. Być może ostatnie poznamy dopiero pod koniec wakacji?

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Ewa Minge z zakazem od produkcji. Nie ma zmiłuj!

W sieci pojawiły się doniesienia, że kolejną gwiazdą będzie Maurycy Popiel, ale ani aktor, ani Polsat tego nie skomentowali w mediach społecznościowych. Informację o udziale Popiela przekazał Fakt.

Kim jest Maurycy Popiel?

Popiel to 35-letni aktor znany z "M jak miłość". W Olka Chodakowskiego wciela się od 2014 r.! 5 lat temu gwiazdor pokazał się w "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsatu. Można było go oglądać też w "Małej maturze 1947", "Czasie honoru", "Mieście 44" oraz na deskach teatrów.

Prywatnie Popiel w 2021 r. poślubił koleżankę po fachu Izabelę Warykiewicz, ale w zeszłym roku pojawiły się plotki o ich rozstaniu. W maju 2025 r. Warykiewicz potwierdziła je.

Na początku lipca złożyłam pozew rozwodowy z orzekaniem o winie. Moje życie prywatne wywróciło się o 180 stopni. To wpłynęło na wszystko. (...) To była dla mnie bardzo duża i trudna sprawa. I nadal trochę nią jest - opowiadała Izabela w podcaście "HerraOnAir".

Od momentu, gdy sprawa rozwodowa trafiła do sądu, minął już rok! Para jednak niewiele mówi na temat rozstania. Jeśli Popiel faktycznie pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami", będzie drugim Filipem Gurłaczem? Jest równie przystojny!

Mówi się, że w "TzG" wystąpią też Katarzyna Zillmann i Marcin Rogacewicz. Zaproszenie od Iwony Pavlović już kilka lat temu dostała też... Kinga Duda.

Zobacz także: Wielka gwiazda sportu w "Tańcu z Gwiazdami". Ma już medal olimpijski, a teraz sięgnie po Kryształową Kulę?

Zobacz więcej zdjęć. Filip Gurłacz po uszy zakochany w żonie. Pokazał to w finale "Tańca z Gwiazdami"

FB SE: Gwiazdorska para rozstała się na dobre? Znajomi aktora z "M jak miłość" wszystko zdradzili Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.