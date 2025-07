"Taniec z Gwiazdami". Totalny odlot po ogłoszeniu Tomasza Karolaka! Co tam się wyrabia?!

Tomasz Karolak oficjalnie w programie "Taniec z Gwiazdami"

Tomasz Karolak weźmie udział w jesiennej rywalizacji w programie "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the stars". Komunikat w tej sprawie pojawił się na oficjalnym profilu produkcji na Instagramie. - Czas na kolejne gorące nazwisko nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Na parkiecie zobaczymy Tomasza Karolaka – aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego oraz muzyka i stand-upera! Znany z kultowych ról w takich hitach jak "Rodzinka.pl", "39 i pół", "Listy do M." czy "Kryminalni". Ma na swoim koncie setki występów - ale teraz po raz pierwszy zatańczy… na oczach całej Polski! - czytamy. Przypomnijmy, że dwa dni wcześniej ogłoszono, że w tanecznym show telewizji Polsat wystąpi Maja Bohosiewicz. Z kolei podczas finałowego odcinka wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" jako pierwszą uczestniczkę kolejnej serii programu zaprezentowano Ewę Minge. Nie ma jednak wątpliwości, że to Tomasz Karolak wzbudza największe emocje.

W komentarzach pod postem z informacją o zwerbowaniu słynnego aktora ludzie wręcz odlecieli z radości. - Doskonale - skomentowała Maja Bohosiewicz. - Król - wtórował Maciej Musiał. Z kolei Maffashion wymownie napisała: "w końcu". Z zaangażowania Tomasza Karolaka do programu do programu "Taniec z Gwiazdami" ucieszyli się także m.in. zwyciężczyni poprzedniej edycji - Maria Jeleniewska czy tancerka Magdalena Tarnowska. Również zwykli widzowie byli pełni entuzjazmu.

O nie wierzę, będzie fun na maxaaaa! Trzymam kciuki; Zapowiada się kolejna mocna edycja, powodzenia; Będziemy oglądać! Nasz ulubiony aktor; No to teraz daliście bombę. Więcej takich zaskoczeń; Oglądalność macie już zapewnioną totalnie!!! Robiliście bank tym nazwiskiem; Mój jeden z idoli będzie; Już wiadomo na kogo będę wysyłać głosy!

- pisali użytkownicy Instagrama.

