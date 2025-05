Maria Jeleniewska chce drugi raz wystąpić w turnieju "TzG". Chodzi o edycję All Stars!

"Taniec z Gwiazdami". Maria Jeleniewska po wygranej nie ma dość tańca

Maria Jeleniewska, która w wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" występowała w parze z Filipem Gurłaczem, w finale okazała się lepsza od Filipa Gurłacza, który z kolei tańczył z Agnieszką Kaczorowską. Ta ostatnia porażkę przyjęła w stylu, który pozostawiał wiele do życzenia. Jej aktywność na Instagramie budziła niesmak... Cóż, przegrywać też trzeba umieć. Za to z klasą tancerce odpowiedziała Maria Jeleniewska, czym wzbudziła jeszcze większą sympatię wśród fanów. Emocje po finale "Tańca z Gwiazdami" i zaczepkach ze strony Agnieszki Kaczorowskiej chyba już minęły. Najpopularniejsza polska tiktokerka jednak wcale nie ma dość tanecznego show! Mało tego, w rozmowie z serwisem Przeambitni.pl Maria Jeleniewska jasno dała do zrozumienia, że chce ponownie wystąpić w programie "Taniec z Gwiazdami". I to nie jako jakiś gość, jako dodatek do turniejowej rywalizacji. Ona chce znów zatańczyć w samym turnieju o Kryształową Kulę!

Jak wiadomo, chcieć to sobie można... Jednak tu sprawa wygląda poważnie i wydaje się, że są realne szanse na to, by Maria Jeleniewska wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Choć bowiem ma o edycję All Stars, czyli taką, w której rywalizować mieliby najlepsi z najlepszych, najpewniej zwycięzcy poprzednich edycji. Tego typu turnieje odbywały się już w innych krajach. W Polsce jednak "Taniec z Gwiazdami. All Stars" to byłaby całkowita nowość. Może deklaracja Marii Jeleniewskiej sprawi, że wkrótce Polsat faktycznie zorganizuje taką rywalizację.

Gdybym mogła, gdyby była edycja All Stars to myślę, że bardzo chętnie wzięłabym w niej udział

- oznajmiła Maria Jeleniewska, która - gdyby doszło do tego turnieju mistrzów - mogłaby walczyć o Kryształową Kulę z takimi sławami jak: Kasia Cichopek, Beata Tadla, Ania Sokołowska, Agata Kulesza, Rafał Mroczek, Kinga Rusin, Anna Mucha Kacper Kuszewski czy zwyciężczyni edycji jesień 2024 Vanessa Aleksander. Ciekawe, czy tiktokerce na parkiecie znów towarzyszyłby Jacek Jeschke, który jako tancerz wygrał program "Taniec z Gwiazdami" aż trzykrotnie. Sądzimy. że chętnie powalczyłby o czwartą Kryształową Kulę.

